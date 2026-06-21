Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alejandro SanzHoteles de lujoEmpanadas de GloriaOla de calorPensionistasMaltrato animalDulce DelapiedraCristina AlmeidaNieves Herrero
instagramlinkedin

OCIO EN MADRID

El público decidirá el destino de los gladiadores en el nuevo espectáculo del Hipódromo de la Zarzuela

El espectáculo 'Roma: Combates Prohibidos' llega por primera vez a Madrid con funciones entre el 26 y el 30 de junio

El Hipódromo de la Zarzuela se convierte en un Coliseo Romano con combates de gladiadores y participación del público

El Hipódromo de la Zarzuela se convierte en un Coliseo Romano con combates de gladiadores y participación del público / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El Hipódromo de la Zarzuela se transformará durante cuatro jornadas en un escenario inspirado en los grandes anfiteatros del Imperio Romano con la llegada de Roma: Combates Prohibidos, un espectáculo inmersivo impulsado por Fever y Bastion Producciones.

La experiencia comenzará con la entrada ceremonial del César y concluirá con un veredicto en el que los asistentes tendrán un papel protagonista. A través de sus gritos y reacciones, el público decidirá si los gladiadores son perdonados o condenados tras los enfrentamientos en la arena.

Según explica a Europa Press el project manager de Fever, Sergio Medina, la elección del Hipódromo responde a las características del recinto. En particular, destaca que el Frente Norte presenta una configuración similar a la de un anfiteatro romano, además de ofrecer capacidad suficiente, accesibilidad, aparcamiento y proximidad al centro de Madrid. "El Hipódromo es perfecto para la puesta en escena", señala Medina.

Batallas, rituales y recreación histórica

La representación tendrá una duración aproximada de 60 minutos y estará dividida en dos actos. Durante el espectáculo se desarrollarán entre cuatro y cinco combates protagonizados por gladiadores, junto a rituales escenificados e interacciones con el César y los espectadores.

Los actores vestirán indumentaria inspirada en la época romana para reforzar el carácter inmersivo de la experiencia y acercar al público a una recreación histórica ambientada en la Antigua Roma.

Dos bandos enfrentados y miles de espectadores

El montaje contará con 15 intérpretes entre gladiadores, centuriones y otros personajes. La trama gira en torno al enfrentamiento entre dos ludus, las escuelas de entrenamiento de gladiadores de la antigua Roma, cuyos representantes competirán ante miles de asistentes.

A su llegada, los espectadores serán distribuidos en dos grandes facciones, identificadas con los colores rojo y verde. Desde cada lado del recinto animarán a sus combatientes mediante banderines y consignas, participando de forma activa en el desarrollo del espectáculo.

La jornada del domingo será la de mayor afluencia, con tres sesiones programadas y una previsión de alrededor de 3.000 asistentes. El resto de los días se celebrarán dos pases.

Entretenimiento y divulgación histórica

Más allá de las luchas en la arena, la propuesta combina elementos de entretenimiento, divulgación histórica y humor, junto a un desenlace diseñado para sorprender al público.

Tras su paso por Granada, el espectáculo desembarca ahora en Madrid antes de continuar su gira. La organización prevé llevar la producción a otras ciudades españolas a partir de septiembre, una vez concluido el recorrido programado por distintas localidades francesas durante el verano.

Noticias relacionadas

Dirigido a todos los públicos, el montaje busca acercar la recreación histórica de forma participativa y accesible tanto para niños como para adultos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
  2. Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
  3. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  4. No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo
  5. Alejandro Sanz aprieta donde más duele: una noche en el Metropolitano para entender por qué sigue mandando
  6. La piscina municipal con toboganes a media hora de Madrid: una escapada barata para pasar el día en familia
  7. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
  8. El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez

El público decidirá el destino de los gladiadores en el nuevo espectáculo del Hipódromo de la Zarzuela

El público decidirá el destino de los gladiadores en el nuevo espectáculo del Hipódromo de la Zarzuela

Madrid culmina la peatonalización de la calle Oberón en Moratalaz con 65 nuevos árboles y una inversión de 758.000 euros

Madrid culmina la peatonalización de la calle Oberón en Moratalaz con 65 nuevos árboles y una inversión de 758.000 euros

La emotiva despedida del Samur a dos trabajadores tras más de 30 años ayudando a los madrileños

La emotiva despedida del Samur a dos trabajadores tras más de 30 años ayudando a los madrileños

La emotiva despedida del Samur a dos trabajadores tras más de 30 años de servicio

La emotiva despedida del Samur a dos trabajadores tras más de 30 años de servicio

La Comunidad de Madrid invertirá 60 millones para mantener más de 700 plazas para personas con enfermedad mental grave

La Comunidad de Madrid invertirá 60 millones para mantener más de 700 plazas para personas con enfermedad mental grave

La prioridad de Mourinho para su nuevo Madrid

La prioridad de Mourinho para su nuevo Madrid

Así es el pueblo de Madrid que se presenta como la escapada ideal para huir del calor: con un puente anterior al siglo XVIII y pozas naturales aptas para el baño

Así es el pueblo de Madrid que se presenta como la escapada ideal para huir del calor: con un puente anterior al siglo XVIII y pozas naturales aptas para el baño

Este es el restaurante japonés especializado en anguila fundado hace más de 150 años que llegará a Madrid en los próximos días

Este es el restaurante japonés especializado en anguila fundado hace más de 150 años que llegará a Madrid en los próximos días