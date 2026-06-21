El público decidirá el destino de los gladiadores en el nuevo espectáculo del Hipódromo de la Zarzuela

El Hipódromo de la Zarzuela se transformará durante cuatro jornadas en un escenario inspirado en los grandes anfiteatros del Imperio Romano con la llegada de Roma: Combates Prohibidos, un espectáculo inmersivo impulsado por Fever y Bastion Producciones.

La experiencia comenzará con la entrada ceremonial del César y concluirá con un veredicto en el que los asistentes tendrán un papel protagonista. A través de sus gritos y reacciones, el público decidirá si los gladiadores son perdonados o condenados tras los enfrentamientos en la arena.

Según explica a Europa Press el project manager de Fever, Sergio Medina, la elección del Hipódromo responde a las características del recinto. En particular, destaca que el Frente Norte presenta una configuración similar a la de un anfiteatro romano, además de ofrecer capacidad suficiente, accesibilidad, aparcamiento y proximidad al centro de Madrid. "El Hipódromo es perfecto para la puesta en escena", señala Medina.

Batallas, rituales y recreación histórica

La representación tendrá una duración aproximada de 60 minutos y estará dividida en dos actos. Durante el espectáculo se desarrollarán entre cuatro y cinco combates protagonizados por gladiadores, junto a rituales escenificados e interacciones con el César y los espectadores.

Los actores vestirán indumentaria inspirada en la época romana para reforzar el carácter inmersivo de la experiencia y acercar al público a una recreación histórica ambientada en la Antigua Roma.

Dos bandos enfrentados y miles de espectadores

El montaje contará con 15 intérpretes entre gladiadores, centuriones y otros personajes. La trama gira en torno al enfrentamiento entre dos ludus, las escuelas de entrenamiento de gladiadores de la antigua Roma, cuyos representantes competirán ante miles de asistentes.

A su llegada, los espectadores serán distribuidos en dos grandes facciones, identificadas con los colores rojo y verde. Desde cada lado del recinto animarán a sus combatientes mediante banderines y consignas, participando de forma activa en el desarrollo del espectáculo.

La jornada del domingo será la de mayor afluencia, con tres sesiones programadas y una previsión de alrededor de 3.000 asistentes. El resto de los días se celebrarán dos pases.

Entretenimiento y divulgación histórica

Más allá de las luchas en la arena, la propuesta combina elementos de entretenimiento, divulgación histórica y humor, junto a un desenlace diseñado para sorprender al público.

Tras su paso por Granada, el espectáculo desembarca ahora en Madrid antes de continuar su gira. La organización prevé llevar la producción a otras ciudades españolas a partir de septiembre, una vez concluido el recorrido programado por distintas localidades francesas durante el verano.

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Dirigido a todos los públicos, el montaje busca acercar la recreación histórica de forma participativa y accesible tanto para niños como para adultos.