Grave accidente de moto en Hortaleza: un joven de 28 años, herido tras chocar contra una valla

Un joven motorista de 28 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo tras haber sufrido un accidente de tráfico en el distrito de Hortaleza, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

El siniestro se ha registrado poco antes de las 03:30 horas en la calle Vicente Blasco Ibáñez, en el distrito de Hortaleza (Madrid). Tras perder el control de su motocicleta, el joven ha impactado contra una valla y ha salido despedido, lo que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico grave.

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Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a la víctima en el lugar del accidente y, tras haber sido intubado y estabilizado, el conductor ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz.