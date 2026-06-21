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EMERGENCIAS

La emotiva despedida del Samur a dos trabajadores tras más de 30 años ayudando a los madrileños

La doctora Mari Luz Sabín y el técnico Manuel García se jubilan después de "toda una vida dedicada a ayudar a los demás"

La emotiva despedida del Samur a sus compañeros

La emotiva despedida del Samur a sus compañeros

Javier Vendrell Camacho

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Gloria Barrios

Madrid

Emergencias Madrid ha despedido este domingo a dos profesionales muy queridos del Samur-Protección Civil que se jubilan tras más de tres décadas de servicio.

Se trata de la doctora Mari Luz Sabín y del técnico Manuel García, ambos con una trayectoria de más de 30 años en el Samur, donde han dedicado buena parte de su vida profesional a la atención de emergencias y a ayudar a los madrileños en algunos de sus momentos más difíciles.

La despedida quedó recogida en un vídeo difundido por Emergencias Madrid, en el que se ve a sus compañeros aplaudiéndoles mientras varias ambulancias permanecen con las luces y las sirenas activadas en su honor.

"Toda una vida dedicada a ayudar a los demás. ¡Gracias!", ha señalado Emergencias Madrid en redes sociales, donde también ha deseado a ambos una feliz jubilación.

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El homenaje supone el reconocimiento a dos trayectorias marcadas por la vocación de servicio público dentro de uno de los dispositivos de emergencias más importantes de la ciudad de Madrid.

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