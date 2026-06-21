David Dorado, policía de Alcorcón: “Las víctimas tienen que saber que pueden estar sufriendo violencia a través de los animales de compañía”

No mirar para otro lado. David Dorado resume así el primer mensaje que quiere trasladar la nueva guía de actuación policial frente al maltrato animal: todos los agentes, pertenezcan al cuerpo que pertenezcan, tienen que intervenir. Pero esa obligación cobra una dimensión aún más delicada cuando el animal no es solo víctima directa de abandono, golpes o negligencia, sino también una herramienta para hacer daño dentro de casa. Y es que, en un país con cada vez más mascotas, estan han empezado a ocupar también un lugar cada vez más visible en los conflictos familiares y en las situaciones de violencia doméstica.

Oficial de la Policía Municipal de Alcorcón y coordinador del turno de noche, Dorado (47) fue premiado el pasado viernes por su participación en la elaboración de la primera guía nacional de actuación policial frente al maltrato animal. Una iniciativa impulsada desde la Dirección General de Derechos de los Animales y Unijepol, con la participación de varios policías locales y municipales de distintos puntos de España y una criminóloga. Su papel, explica, ha sido colaborar en algunos contenidos gracias su trayectoria profesional y académica centrada desde hace años en la relación entre maltrato animal, violencia de género y violencia doméstica.

La guía nace de una realidad cada vez más evidente en la calle. “Cada vez hay más animales de compañía y cada vez tenemos más intervenciones con ellos”, señala Dorado. En muchas ciudades, incluso ya hay más animales que niños en las casas, lo cual obliga a los agentes a cambiar la perspectiva. Ya no se trata de abordar estos casos como una cuestión menor, vinculada únicamente al medio ambiente o a una ordenanza municipal, sino de asumir que la protección animal requiere criterios propios, formación y protocolos claros.

Para este oficial alcorconero, el primer paso es tan básico como imprescindible: actuar. “Es fundamental que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad sepan que tienen que actuar ante el maltrato animal”, subraya. Este es, precisamente, el objetivo primordial de la guía: homogeneizar la respuesta policial para que un agente municipal, autonómico o estatal sepa qué hacer ante un caso de maltrato y no lo derive, minimice o deje pasar por falta de herramientas.

La cuestión no se limita a las intervenciones específicas por maltrato animal. Dorado pone el foco, sobre todo, en lo que ocurre cuando la policía acude a un domicilio por violencia de género o violencia doméstica. En esos casos, los agentes tienen interiorizado preguntar por los hijos, por las personas mayores o por otros convivientes. Sin embargo, advierte, muchas veces se olvida una pregunta clave: si hay animales en la vivienda y qué está ocurriendo con ellos. “Siempre nos olvidamos de preguntar por el animal de compañía”, lamenta.

Ese olvido puede dejar fuera arista más de la violencia dentro del hogar. Dorado defiende que “el animal de compañía es una víctima más tanto de la violencia de género como la violencia doméstica”. Puede ser agredido directamente, pero también utilizado como instrumento de control, amenaza o castigo emocional contra la mujer. El agresor sabe que existe un vínculo afectivo y puede explotarlo para impedir que la víctima abandone el domicilio, para intimidarla o para prolongar el daño.

El fenómeno se acerca a lo que socialmente se entiende por violencia vicaria, aunque jurídicamente todavía no esté reconocido así de forma expresa. El Código Penal ya contempla el maltrato animal como agravante cuando se usa para coaccionar o amenazar a una víctima de violencia de género, pero Dorado cree que aún falta avanzar en su encaje dentro de los marcos específicos de violencia doméstica y vicaria.

La realidad, insiste, va por delante. Si cada vez hay menos niños en algunos hogares y más animales de compañía, también aumenta la posibilidad de que el agresor utilice a la mascota como vía para hacer daño. Además, con un perjuicio añadido: los animales no pueden pedir ayuda. “Los animales no pueden denunciar por sí mismos, nos necesitan a nosotros”, recuerda. Por eso considera imprescindible que los agentes tengan formación, pero también que las víctimas sepan identificar lo que están viviendo.

Y es que muchas mujeres, advierte, no saben que amenazar, golpear, abandonar o utilizar a su mascota para dañarlas puede formar parte de la violencia que sufren en casa. “Las propias víctimas de violencia de género lo sepan, porque muchas veces no lo saben, que pueden estar sufriendo violencia a través de los animales de compañía”, insiste Dorado. Que puedan contarlo en una denuncia o durante una intervención puede cambiar la respuesta policial y también la protección de la víctima.

Con el nuevo protocolo ya definido, Dorado cree que el siguiente paso debe ser precisamente ese: formar. En la academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid ya existe un curso especializado sobre intervención con animales de compañía, pero Dorado considera que el maltrato animal necesita más presencia en la formación básica. “El maltrato animal ya de por sí está exigiendo una especialización propia”, defiende.