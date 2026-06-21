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La Comunidad de Madrid invertirá 60 millones para mantener más de 700 plazas para personas con enfermedad mental grave

La financiación garantizará hasta 2028 la atención residencial en 24 centros de la región, con alojamiento, apoyo psicológico, terapia ocupacional y asistencia social

La consejera Ana Dávila durante una visita a una residencia en Alpedrete.

La consejera Ana Dávila durante una visita a una residencia en Alpedrete. / COMUNIDAD DE MADRID

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Europa Press

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana una inversión de 60,1 millones de euros de cara a garantizar el mantenimiento de 716 plazas públicas de atención residencial para personas con enfermedad mental grave y duradera.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, esta financiación se articulará mediante 24 contratos derivados del Acuerdo Marco y cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028.

Estos recursos se distribuyen en 24 centros, de los que 14 están ubicados en distintos distritos de la capital (Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Carabanchel, Puente de Vallecas, Retiro, Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Tetuán, Moncloa-Aravaca y Latina). Los diez restantes se encuentran en los municipios de Torrejón de Ardoz, Alpedrete, Móstoles, Moralzarzal, Cobeña, Parla, Sevilla la Nueva, San Sebastián de los Reyes, Leganés y Fuenlabrada.

En ellos se brinda alojamiento, manutención, cuidado y apoyo personal para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, así como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, apoyo psicológico y social, con el objetivo de evitar el deterioro funcional y promover la integración y el bienestar de las personas usuarias.

La Comunidad de Madrid ofrece actualmente un total de 7.181 plazas públicas, ubicadas en los 233 centros especializados que forman la Red de atención social para personas con enfermedad mental grave y duradera.

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Además, cuenta con 38 unidades de Apoyo Social Comunitario que ofrecen asistencia psicológica y social en el propio domicilio o en su entorno a los ciudadanos con estas patologías, en coordinación con los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. En 2025 se ayudó a más de 1.500 personas con esta patología en sus hogares.

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