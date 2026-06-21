Madrid premia con 2.000 euros a los mejores estudiantes de Artes, Danza y Música del curso 2025-2026

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha convocado los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas, Diseño, Danza y Música con el objetivo de reconocer el esfuerzo y el rendimiento de los estudiantes durante el curso 2025-2026.

La iniciativa está dirigida a los alumnos que hayan finalizado sus estudios en un centro madrileño de enseñanzas artísticas profesionales y contempla dos modalidades: Artes Plásticas y Diseño, por un lado, y Danza y Música, por otro.

Requisitos para participar

En el caso de Artes Plásticas y Diseño, los candidatos deberán acreditar una nota media mínima de 8,75 y presentar un proyecto u obra individual realizada en el centro donde cursan sus estudios.

Para optar a los premios de Danza y Música será necesario haber obtenido previamente el Premio de Fin de Grado en el conservatorio correspondiente y en la especialidad por la que se presenta la candidatura.

Los aspirantes deberán superar una fase de pruebas, cuya evaluación correrá a cargo de un tribunal específico para cada modalidad, además de una fase posterior de adjudicación.

Nueve premios de 2.000 euros

La convocatoria contempla la concesión de nueve galardones. De ellos, tres corresponden a Artes Plásticas y Diseño, uno a Danza y cinco a Música. Cada uno de los premios está dotado con 2.000 euros.

El Gobierno regional también mantiene la convocatoria de premios extraordinarios para estudiantes de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior.

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Además, este año incorpora por primera vez reconocimientos dirigidos a alumnos de Formación Profesional de Grado Básico y Medio, con el objetivo de destacar el trabajo, el esfuerzo y la constancia del alumnado en las distintas etapas educativas.