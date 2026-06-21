Carlos Novillo critica la gestión del Gobierno central ante el narcotráfico y su impacto en la delincuencia madrileña

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha alertado de que el aumento de los delitos más graves en la región es consecuencia de la "laxitud" con la que el Gobierno central trata el narcotráfico y el crimen organizado en el sur de España.

Novillo ha reconocido en una entrevista con Europa Press que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, están "muy preocupada" por el incremento de la delincuencia y las tipologías delictivas que vienen derivadas del tráfico de droga, más aún ante la "laxitud con la que se está tratando la droga en origen".

Para el consejero es necesario analizar los datos de seguridad en la región con una perspectiva más global, atendiendo a la tipología de cada crimen y a su origen.

"Estamos viendo en la zona sur de España un problema de control por la falta de medios de la Guardia Civil y eso desencadena en un mayor tráfico de drogas en las ciudades, lo que conlleva este tipo de delitos relacionados con la droga", ha explicado el consejero.

A su entender, esta situación es la causante no solo del "aumento exponencial en los últimos años" de los delitos de tráfico de drogas en la región, sino también del auge de las agresiones sexuales, los asesinatos y las riñas tumultuarias, "muchas fruto de bandas".

A su entender, detrás de muchos de los delitos más graves aparece el consumo de drogas o el tráfico de estupefacientes, además de que favorece la implantación de organizaciones criminales. En el primer trimestre del año los delitos de tráfico aumentaron un 33,2% en la Comunidad de Madrid.

Refuerzo de las plantillas

En este punto, Novillo ha reclamado un refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y de Guardia Civil en la región, ambas competencia del Gobierno central. Esta demanda se suma a la de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), que esta misma semana exigió el refuerzo de Policía Nacional con 1.500 nuevos efectivos.

Para Novillo, las patrullas operativas que trabajan en la calle cada vez son "más insuficientes", al tiempo que, según afirma, se da la situación de que hay municipios en los que hay que pedir "cita previa" para interponer denuncias en los cuarteles de la Guardia Civil, provocando en última instancia un descenso de los delitos menos graves.

"Luego dicen que baja la criminalidad en cuanto a los delitos menos graves. Claro, es que ya si te han robado el coche y tienes que ir (con cita previa), pues ya ni denuncias. Lo que está bajando es el número de denuncias por la imposibilidad que tienes de esa agilidad de presentar una denuncia, que es tu derecho", ha defendido.

El consejero ha enlazado esta crítica con su rechazo al sistema con el que el Gobierno de España elabora sus balances de criminalidad, en los que "vale lo mismo un asesinato que un hurto".

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Finalmente, Novillo ha puesto en valor los niveles históricos de seguridad en la región, que hacían que en otras capitales europeas se mirara con "envidia" a Madrid. Sin embargo, ha advertido de que "lo que se ha tardado tantos años en conseguir se puede tardar muy poco con este Gobierno en perder".