La carrera de los hoteles de lujo en Madrid no cesa: al menos una docena de aperturas hasta 2030

Esta semana se ha conocido el acuerdo entre El Corte Inglés e InterContinental Hotels Group (IHG) para desarrollar un futuro hotel de lujo en dos edificios anexos a uno de los inmuebles de los grandes almacenes en la calle Goya de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. El proyecto, que operará bajo la marca Kimpton, una de las enseñas premium, del grupo hotelero, prevé abrir para 2030 un establecimiento de cinco estrellas con alrededor de 100 habitaciones en siete plantas y viene a ser un paso más en la carrera de apertura de alojamientos de alta gama en que está inmersa la capital desde hace unos años.

Según reflejaba recientemente un informe de Virtuoso, red internacional de agencias de viajes, hoteles y operadores de lujo, la Comunidad de Madrid dispone de un total de 41 hoteles de cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, con 6.663 habitaciones y 13.653 plazas. De esos 41 establecimientos, 36 se sitúan en la capital, pero la cifra no parece suficiente en una ciudad entregada a la captación del llamado turista de alto impacto. Otro estudio, este de la consultora inmobiliaria CBRE, señalaba a finales de 2025 que entre este año 2026 y el siguiente abrirían en Madrid el 17% de los hoteles de alta gama previstos en España, cerca de una decena que sumarán a la oferta en torno a otras 1.000 habitaciones.

Se suele situar el inicio de este boom de hoteles de lujo en septiembre de 2020, cuando todavía en la pandemia de covid abrió sus puertas en Canalejas el Four Seasons, primera y de momento única dirección de la prestigiosa cadena canadiense en España. Poco después se remodelaron las dos grandes damas del lujo hotelero capitalino, el Ritz, rebautizado como Mandarin Oriental Ritz, en abril de 2021, y el Palace, reabierto tras una ambiciosa reforma en marzo del año pasado. Pero fue la llegada del Four Seasons, con una ambiciosa reforma de siete edificios, entre ellos la sede histórica de Banesto, la que espoleó este nuevo auge, particularmente en el eje Alcalá-Gran Vía, donde se concentran buena parte de las últimas inauguraciones o las que están por llegar.

En el icónico edificio en que confluyen ambas calles abría a principios de este año, después de un lustro de obras para su reforma, el Club Metrópolis, iniciativa del Grupo Paraguas exclusiva para socios, que incluye en su oferta un hotel boutique de 19 habitaciones. Si desde allí uno remonta por la Gran Vía encontrará Nomade Temple, inaugurado hace menos de un mes en el edificio que fue el Hotel de las Letras. Con Alejandro de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa y expareja de la cantante colombiana Shakira, entre sus socios, suma 93 habitaciones y suites y piscina en la azotea. El precio por noche de la habitación doble, desde 334 euros.

Si, por el contrario, toma la calle de Alcalá, llegará al futuro Nobu, también con conocidos apellidos entre sus socios, el actor Robert de Niro y el chef japonés Nobu Matsuhisa. Tras numerosos retrasos acumulados desde 2021, abrirá finalmente el 1 de septiembre, con su oferta gastronómica y de bares como uno de sus principales atractivos.

También en el eje Alcalá-Gran Vía se avecina el aterrizaje de un establecimiento de la cadena Radisson en el edificio Generali, uno de los ejemplos más logrados de arquitectura clásica racionalista en la capital, y, enfrente del Four Seasons, de un nuevo alojamiento de U Music en la ciudad. Será este último en el megaproyecto de 30 millones de euros impulsado por Pescaderías Coruñesas para tres edificios históricos contiguos en la plaza de Canalejas, el Teatro Reina Victoria, el Edificio Meneses y la Casa Allende. Tanto el Radisson de Generali como el U Music de Canalejas, con 154 y 67 estancias, respectivamente, prevén abrir a lo largo de 2027.

Sin salir del cogollo del centro de Madrid, aunque ya fuera del triángulo Canalejas-Alcalá-Gran Vía, hay otros proyectos de hoteles de lujo en marcha. En la calle de Ruiz de Alarcón, cerca del Museo del Prado y del propio Mandarin Oriental Ritz, acaba de abrir hace unas semanas un cinco estrellas el grupo Mercer en la que fue la sede de la Sociedad General Azucarera de España. Son otras 61 habitaciones a sumar a la oferta de hoteles premium madrileña.

A ellas habrá que añadir las que aporte Ilunion, el grupo empresarial vinculado a la ONCE, cuando se concrete su anunciado proyecto de hospedaje para el edificio de la organización en la calle Prado ahora que trasladan todas sus sedes a un único espacio en el Paseo de la Habana. Y las 33 del hotel boutique que la inmobiliaria Take Point promueve en el Palacio de los Vélez, edificio cerca del Congreso de los Diputados que adquirió a la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Según informaba el portal Eje Prime, la compañía prevé un desembolso de 30 millones de euros entre la adquisición y reforma de un inmueble de casi 3.500 metros cuadrados.

Otra zona que concentra apetito inversor en alojamientos de lujo es el entorno del estadio Santiago Bernabéu. Para principios de 2028 está prevista la entrada en funcionamiento del hotel de cinco estrellas que la socimi Ibervalles ha proyectado en el número 27 de la calle General Perón, 144 habitaciones que apuntan a captar tanto al turista que acuda a ver un partido de fútbol como al viajero de negocios en torno a la revitalización de Azca o la esperada vuelta a la actividad del Palacio de Congresos.

Al otro lado del estadio del Real Madrid, informaba hace unos días El Confidencial de una operación en torno al edificio de apartamentos de la calle Alberto Alcocer, 43, adquirido por A&G, la firma de banca privada entre cuyos socios se encuentra el extenista Rafa Nadal. Según el digital, la inversión total para el proyecto, que pasa por transformarlo en hotel de lujo, probablemente operado por Hilton, asciende a 110 millones de euros.

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Antes, previsiblemente en el segundo semestre de este 2026, retornará otro de los nombres históricos del lujo madrileño, el Miguel Ángel. Cerrado desde la pandemia, reabrirá sus puertas de manos del grupo canario Lopesan tras una inversión, entre adquisición y reforma, que algunas fuentes cifran en 250 millones de euros.