Alberto Bomprezzi, maestro mayor de esgrima: "La espada es una herramienta fantástica para educar, pero hay que conocerla y saber enseñarla"

¿Qué finalidad tiene su escuela de esgrima en concreto?

La enseñanza de la esgrima como arte de la espada. Se trata de enseñar a usar la espada y el cuerpo de manera que el alumno aprenda a tirar de manera eficiente con técnica y control, pero también con una cierta ética, respetando los valores de integridad, ejemplaridad, honestidad y humildad. La espada es una herramienta fantástica para educar mediante su práctica, es una disciplina divertida y estimulante si los que la enseñan son profesores cualificados y competentes. Como escribió Pérez Reverte, "un sable puede ser tan educativo como un libro, todo depende de quién te lo ponga en la mano". O como yo he escrito y comentado en muchas conferencias y congresos, “la espada te pone la Historia en la mano". Pero hay que conocerla y saber enseñarla.

¿Qué es la esgrima histórica?

La rama de la esgrima en la que se entrena, practica y enseña utilizando réplicas de espadas históricas. Se basa en tres puntos esenciales: el uso de simuladores con morfología similar a las espadas originales, aunque con algunas modificaciones de seguridad necesarias; el estudio de los tratados de esgrima de la época con el contexto social y cultural, y el desarrollo práctico en la forma de tirar y las técnicas que se usan acordes a esa morfología de la espada.

¿Fue pionero en España en esta disciplina?

Fui el primero en España. Cuando lo descubrí en EEUU lo comenté a mi maestro, pero no me hicieron ningún caso. Es comprensible que desde el entorno de la alta competición deportiva esto no interesara. Posteriormente, intenté introducirlo en mi sala de esgrima en 2000, pero no funcionó y decidí arrancar con gente interesada, y fuera del entorno deportivo, me di cuenta de que daba igual que no supiera nada de esgrima. Fue un acierto total. Empecé en el gimnasio del colegio Carmen Hernández Guarsch, en Tres Cantos, que amablemente nos permitió entrenar y comenzar cuando éramos cuatro soñadores.

El cine y el teatro en España tienen muy pocas producciones con esgrima. No se valora como parte del lenguaje visual de una película o de una obra

¿A cuántas personas diría que ha formado a lo largo de su carrera?

A miles. Llevo 25 años con la actividad y siempre hay rotación.

¿Y alguna vez ha tenido que hacer de asesor en películas o series?

Muy poco. El cine y el teatro en España tienen muy pocas producciones con esgrima y en general no se valora en absoluto la esgrima como parte del lenguaje visual de una película o de una obra teatral. Lo poco que se produce lo hacen algunos profesionales muy introducidos en el sector. En producciones televisivas no se contrata un coreógrafo, se pide a los mismos especialistas que hagan las secuencias, con lo que se ahorra el dinero que se debería invertir en un profesional.

Bomprezzi, en una de las salas de la la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid, que él dirige. / ALBA VIGARAY

¿Pero hay algún actor en concreto con quien haya podido trabajar?

El único con el que trabajé fue con Alfredo Meixide para el cortometraje Campanas de sangre. Como digo mi trabajo en cine y teatro no es relevante, es un sector que valora poco el trabajo coreográfico y nunca he intentado introducirme en él. Además, me interesan más los aspectos históricos que los escénicos. Lo haría como un desafío profesional y para ofrecer un buen trabajo técnico en una buena película de época, pero no es la actividad que más me estimula.

¿Qué le diría a alguien que quiere adentrarse en este deporte?

Que, si le gusta la Historia, las espadas y la literatura, lo practique y lo haga con regularidad. Como ya he dicho la espada te pone la Historia en la mano. O citando otra de mis frases: "Una espada para aprender, un libro para pelear".

Algunas de las espadas de la Escuela de Esgrima Histórica de Madrid. / ALBA VIGARAY

¿Para usted es un arte que va más allá de un deporte?

Obviamente. El deporte es importante y permite explorar aspectos emocionales muy interesantes para un ser humano, pero no abarca todas las posibilidades que emanan del estudio y práctica con armas históricas, hay mucho más. Aproximarse a la esgrima como arte exige una serie de valores internos que deben construirse desde la práctica regular, porque no se piensan, se viven. Alguien tiene que transmitirlos y por ello son necesarios profesores cualificados técnicamente, pero también honestos, íntegros, ejemplares y humildes, que amen verdaderamente la esgrima como arte y la disfruten y no pretendan utilizarla como forma de obtener una cierta fama. El reconocimiento es la consecuencia no el fin del arte de la espada.

¿En España la espada tiene mucho significado?

La espada en la baraja española representa el elemento aire, asociado al intelecto, la mente, la justicia y los conflictos, y creo que hay algo de cierto en ello. Frente a la esgrima como deporte, en el que la espada es una herramienta para marcar puntos y ganar una medalla, la esgrima histórica nos devuelve el estudio de una espada, de muchos tipos en realidad, más realistas y nos hace interesarnos en conocer a través de ella nuestro propio pasado.

En Madrid fue desarrollada 'la verdadera destreza de las armas' por el maestro mayor Don Luis Pacheco de Narváez, maestro del rey Felipe IV y vecino de la calle Huertas

¿Qué tipo de público suele interesarse por sus clases?

Gente corriente no necesariamente deportistas. La mayoría de los alumnos de mi escuela, y de los profesores, no son deportistas, es gente inquieta intelectualmente, que lee mucho, novelas, fantasía, novela histórica, que les gusta la Historia, ir a museos, el teatro, el cine, viajar y conocer. En un porcentaje muy alto se trata de personas con un nivel elevado de educación, sea o no esta universitaria, y con mucha curiosidad intelectual.

Bomprezzi, espadista deportivo en los años 90, descubrió la esgrima histórica en EEUU. / ALBA VIGARAY

¿Y les recomienda que estudien Historia para comprender mejor lo que hacen?

No se trata de leer y estudiar Historia, leerse un libro de Historia general no va a hacer que uno entienda mejor lo que se hace en clase, sino más bien que la actividad despierte el interés por ella, luego cada uno leerá lo que más le interese. Para entender nuestra práctica es más interesante la microhistoria, es decir, las costumbres en el día a día, cómo vivían los eventos consuetudinarios, qué expresiones usaban, cómo se relacionaban entre ellos, cómo vivían la religión, la fe, los duelos, el miedo, la honra, cómo eran las salas de esgrima entonces, cosas que hoy en día son muy distintas y afectaban a la forma en que practicaban. Lo que sí recomiendo es leer obras de teatro del Siglo de Oro e ir a verlas cuando las estrenan.

Qué curioso. ¿Y Madrid entonces gana especial importancia en este periodo histórico?

Estas obras son una fuente enorme de información sobre la mentalidad y el mundo del Siglo de Oro, y, además, algunas como las "comedias a lo nuevo" de Lope, realmente maravillosas. Y para los que somos de Madrid es especialmente placentero porque la verdadera destreza de las armas fue desarrollada en nuestra ciudad por el maestro mayor Don Luis Pacheco de Narváez, maestro del rey Felipe IV y vecino de la calle Huertas. Fue enterrado en la iglesia de San Sebastián en Atocha, en el mismo lugar que Lope de Vega, Luis Vélez de Vergara, Ruiz de Alarcón, que fueron también amigos suyos. Un privilegio, al menos yo así lo siento.

Por último, ¿usted practica a diario esta disciplina?

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Sí, obviamente, y lo sigo disfrutando. Y entreno con regularidad en el gimnasio para mantenerme en forma, aunque como ya voy teniendo una edad, también intento descansar.