Bomberos de la Comunidad trabajan en un incendio junto a una nave de aluminio en Ciempozuelos

Trece dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en estos momentos en el control de un incendio declarado en la zona exterior de una nave de extrusión de aluminio situada en Ciempozuelos, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuego se ha originado en una zona próxima de pastos y, debido al fuerte viento reinante en la zona, se ha extendido hasta afectar a diverso material ubicado en el exterior de la nave. La instalación se encuentra en un polígono industrial cercano al kilómetro 32 de la A-4, en sentido entrada a Madrid.

El incendio de pasto ya ha sido controlado, mientras que los efectivos de BomberosCM centran ahora sus trabajos en asegurar la zona exterior de la nave y evitar que las llamas se propaguen a la parte techada de la instalación.

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No se han registrado heridos ni intoxicados. SUMMA 112 ha desplegado en la zona un dispositivo sanitario preventivo.