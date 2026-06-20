OCIO EN LA CAPITAL
El swing acerca Nueva Orleans a los niños en la Sala Galileo Galilei de Madrid
El evento 'Swing for Kids', incluido en el MadriNOLA Festival, propone una experiencia musical familiar para descubrir el jazz y el swing a través de la participación y la música en directo
El ritmo de Nueva Orleans llegará a los más pequeños con Swing for Kids, una actividad familiar que forma parte de la programación del MadriNOLA Festival y que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la Sala Galileo Galilei de Madrid.
La iniciativa propone una aproximación al swing a través de la música en directo, la participación y la escucha activa. El objetivo es que niños y familias puedan descubrir este estilo musical de una forma cercana, convirtiendo la experiencia en una actividad compartida más allá de un simple concierto.
Una experiencia para descubrir la música de Nueva Orleans
La propuesta toma como referencia el universo musical de Nueva Orleans, ciudad considerada una de las cunas del jazz, y adapta sus sonidos al público infantil. El planteamiento busca que los asistentes se familiaricen con el ritmo, los instrumentos y la energía característica del swing mediante una experiencia dinámica y participativa.
Lejos de presentar el género como una lección teórica, la actividad invita a los niños a relacionarse con la música a través del movimiento, la observación y la interacción con los músicos y los sonidos propios de esta tradición musical.
Una cita dentro del MadriNOLA Festival
Swing for Kids forma parte del MadriNOLA Festival, un evento dedicado a difundir la cultura y los sonidos vinculados a Nueva Orleans. En esta ocasión, la programación incluye una propuesta específicamente diseñada para el público familiar, con el objetivo de acercar el jazz y el swing a nuevas generaciones.
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