Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en MadridOla de calorLeyes AyusoCromos del MundialEntradas CinesaSybilla PhotoEspañaFichajes Real MadridVerano JovenCalle Bravo Murillo
instagramlinkedin

OCIO EN LA CAPITAL

El swing acerca Nueva Orleans a los niños en la Sala Galileo Galilei de Madrid

El evento 'Swing for Kids', incluido en el MadriNOLA Festival, propone una experiencia musical familiar para descubrir el jazz y el swing a través de la participación y la música en directo

El swing acerca Nueva Orleans a los niños en la Sala Galileo Galilei de Madrid.

El swing acerca Nueva Orleans a los niños en la Sala Galileo Galilei de Madrid. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El ritmo de Nueva Orleans llegará a los más pequeños con Swing for Kids, una actividad familiar que forma parte de la programación del MadriNOLA Festival y que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la Sala Galileo Galilei de Madrid.

La iniciativa propone una aproximación al swing a través de la música en directo, la participación y la escucha activa. El objetivo es que niños y familias puedan descubrir este estilo musical de una forma cercana, convirtiendo la experiencia en una actividad compartida más allá de un simple concierto.

Una experiencia para descubrir la música de Nueva Orleans

La propuesta toma como referencia el universo musical de Nueva Orleans, ciudad considerada una de las cunas del jazz, y adapta sus sonidos al público infantil. El planteamiento busca que los asistentes se familiaricen con el ritmo, los instrumentos y la energía característica del swing mediante una experiencia dinámica y participativa.

Lejos de presentar el género como una lección teórica, la actividad invita a los niños a relacionarse con la música a través del movimiento, la observación y la interacción con los músicos y los sonidos propios de esta tradición musical.

Noticias relacionadas

Una cita dentro del MadriNOLA Festival

Swing for Kids forma parte del MadriNOLA Festival, un evento dedicado a difundir la cultura y los sonidos vinculados a Nueva Orleans. En esta ocasión, la programación incluye una propuesta específicamente diseñada para el público familiar, con el objetivo de acercar el jazz y el swing a nuevas generaciones.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
  2. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  3. El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez
  4. Arranca la temporada de baño en Alcalá de Henares: estas son las fechas de apertura de las piscinas municipales
  5. Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
  6. No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo
  7. Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
  8. La piscina municipal con toboganes a media hora de Madrid: una escapada barata para pasar el día en familia

El curso escolar acaba en Madrid con la vista puesta en la huelga a partir de septiembre: "Nos van a encontrar de frente y unidas"

El curso escolar acaba en Madrid con la vista puesta en la huelga a partir de septiembre: "Nos van a encontrar de frente y unidas"

La nueva guardia pretoriana de Mourinho toma forma: Cucurella, Bernardo Silva, Khedira

La nueva guardia pretoriana de Mourinho toma forma: Cucurella, Bernardo Silva, Khedira

De los noventa a los dosmiles en una semana: Ifema vuelve (otra vez) al pasado en un nuevo festival con King África y Las Ketchup

De los noventa a los dosmiles en una semana: Ifema vuelve (otra vez) al pasado en un nuevo festival con King África y Las Ketchup

"Un Mix con un mal Kiko es un mal Mix": así es la polémica campaña con la que Irene Rosales ha revolucionado el mundo de los frutos secos

"Un Mix con un mal Kiko es un mal Mix": así es la polémica campaña con la que Irene Rosales ha revolucionado el mundo de los frutos secos

Del mando al escenario: las melodías más famosas del videojuego llegan a Madrid en una noche de rock y nostalgia

Del mando al escenario: las melodías más famosas del videojuego llegan a Madrid en una noche de rock y nostalgia

Arranca Madrid Xplora, la aventura por Egipto que cambiará la vida de 20 jóvenes madrileños: "Es como un sueño cumplido"

Arranca Madrid Xplora, la aventura por Egipto que cambiará la vida de 20 jóvenes madrileños: "Es como un sueño cumplido"

Cristina Almeida: "Poder, dinero y putas… en todos los partidos, pero a la izquierda se le perdona menos la corrupción"

Cristina Almeida: "Poder, dinero y putas… en todos los partidos, pero a la izquierda se le perdona menos la corrupción"

La razón por la que hay tantas calles con el mismo nombre en Usera: se remonta mucho antes de convertirse en el 'Chinatown' madrileño

La razón por la que hay tantas calles con el mismo nombre en Usera: se remonta mucho antes de convertirse en el 'Chinatown' madrileño