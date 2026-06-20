De los noventa a los dosmiles en una semana: Ifema vuelve (otra vez) al pasado en un nuevo festival con King África y Las Ketchup

Ifema no ha terminado de guardar la purpurina noventera y ya prepara otro salto en el tiempo. Apenas una semana después de entregarse al tirón nostálgico de Love the 90’s, con nombres como Vengaboys o Celtas Cortos, el recinto madrileño cambia de década y se adentra ahora en los dosmiles, ese territorio musical donde convivían los politonos, los vaqueros de tiro bajo, las canciones del verano y los estribillos imposibles de olvidar.

La nueva parada será Love The Twenties Festival, que se celebra este sábado 20 de junio con una propuesta diseñada para quienes crecieron entre coreografías de verbena, hits de discoteca, pop televisivo y himnos electrónicos. En el cartel no faltará King África, rey incontestable de muchas fiestas del cambio de siglo, que vuelve a reclamar su sitio en el escenario. Junto a él estarán otros nombres que activan la memoria colectiva de la época, como Las Ketchup, Rosa López, Lorna, Melocos, Beth, La Mala Rodríguez, Kiko y Shara, Kate Ryan, DJ Sammy, Milk Inc, Alexandra Stan, Safri Duo, Edward Maya, Sak Noel, Carl Craig, James Ruskin, Cristian Varela o DJ Pepo, entre otros.

El mítico trío de Las Ketchup pondrá a Madrid a bailar su histórico 'Aserejé'. / Europa Press

Una década en cuatro pistas

La cita abrirá sus puertas a partir de las 16:00 horas y se repartirá en cuatro escenarios: Repsol, Pop, Playa Nostalgia Milenial y We Love Techno. Cada espacio propone una forma distinta de volver a aquellos años: el dance para levantar los brazos, el pop para cantar sin pudor, la playa nostálgica para recuperar canciones de verano y la zona techno para quienes prefieren que el recuerdo suene más oscuro y contundente.

El festival completa la experiencia con atracciones y una zona gastronómica al aire libre, de modo que el plan no se limita a una sucesión de conciertos, sino que funciona como una jornada completa de evasión generacional. La entrada está permitida únicamente a mayores de 18 años y el pago dentro del recinto se realizará mediante pulsera

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Después de mirar a los noventa, Ifema encadena otro fin de semana de memoria musical y baja una década en la máquina del tiempo. Love The Twenties juega con una idea tan sencilla como eficaz: no basta con escuchar las canciones que marcaron una época, hay que volver a habitarlas. Aunque sea por unas horas, con el estribillo en la garganta y la pista de baile como pasaporte.