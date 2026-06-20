La nueva guardia pretoriana de Mourinho toma forma: Cucurella, Bernardo Silva, Khedira

José Mourinho es un técnico que no genera indiferencia. Le amas o le odias. El regreso del técnico luso no solo supone la vuelta de uno de los entrenadores más influyentes de la historia reciente del club. También demuestra que el poder de planificación y el empoderamiento a su entrenador en la entidad ha cambiado. Ahora el portugués es uno más en la toma de decisión junto a Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Así lo evidencian los tempranos fichajes de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella o Bernardo Silva. Y descontando al zaguero francés, todos ellos han sido petición expresa del portugués.

Ahora bien, Mourinho concibe el fútbol desde un punto de vista peculiar. Ya en su primera etapa se rodeó de soldados, un grupo de futbolistas de la primera plantilla que tomaron el Mourinhismo por bandera y no lo soltaron hasta la marcha del portugués hace 13 años. En esta nómina de jugadores se encontraban nombres como el de Diego López, Xabi Alonso, José Callejón o Álvaro Arbeloa, como uno de los más ilustres. Durante sus tres años al frente del conjunto blanco, buena parte de sus jugadores mataba, deportivamente hablando, por el portugués. Es precisamente la fórmula que pretende replicar en su segunda estancia en el Real Madrid. Y en este mercado de fichajes el plan del portugués comienza a tomar forma.

Cucurella y Bernardo Silva, ‘perfiles Mourinho’

Desde que Florentino Pérez se proclamara de nuevo presidente del conjunto blanco, José Mourinho comenzó a trabajar en su nuevo proyecto. El Hotel Santo Mauro de la capital de España fue testigo de esos primeros pasos. Con la presencia de José Ángel Sánchez, director general; Juni Calafat, responsable de captación internacional; y el superagente Jorge Mendes, el técnico luso comenzó a confeccionar la plantilla de cara a la próxima temporada. En esta reunión se gestaron los fichajes express de Bernardo Silva y Marc Cucurella.

Marc Cucurella, uno de los pilares de la España de Luis de la Fuente / Sergio Reyes

Estos dos futbolistas, por los que Mourinho siente profunda devoción, se convierten de lleno en piezas estructurales del nuevo proyecto. Futbolistas con empaque, experiencia y, sobre todo, carácter. Estos son tres de los indispensables para el portugués. La versatilidad de ambos futbolistas es otro de los puntos que convencieron a The Special One para acometer estos dos movimientos.

Además, la inteligencia táctica y la disciplina juegan a favor del centrocampista portugués y del lateral español. Son estas otras dos características a las que Mourinho ha concedido especial relevancia dentro de un vestuario. Y el Real Madrid no es un equipo que vaya sobrado de ninguna de las dos, precisamente. Es por ello que apuntan a ser dos de los nombres claves en los planes de Mourinho.

Los fichajes de Konaté y Dumfries también actúan como declaración de intenciones. Mourinho solicitó hombres maduros para contrarrestar la juventud de la que goza la actual plantilla del Real Madrid. Lo del central francés se puede entender como fichaje de club, pero la llegada del neerlandés es un movimiento difícilmente predecible hace tan solo unas semanas, antes de las elecciones y la llegada de Mourinho. Es fruto de la influencia del técnico y de la estima que tiene Florentino Pérez sobre su figura.

Sami Khedira apunta a ser el nuevo Karanka

No se entendería el paso de José Mourinho por el Real Madrid sin la figura de Aitor Karanka, su mano derecha durante la estancia de tres años en el club y otro de esos soldados, pero, en este caso, desde el staff. En esta segunda venida, Mou busca un perfil similar al del actual director de fútbol de la RFEF. En cada uno de sus destinos, el portugués solicita la incorporación de un exfutbolista del club en cuestión para que sirva de nexo entre el vestuario y el cuerpo técnico.

Karanka fue el elegido por Mourinho hace más de una década y, en esta ocasión, parece que la fórmula volverá a repetirse. José se rodeará de alguien que haya pasado por el vestuario blanco en el pasado y conozca de primera mano lo que significa formar parte del Real Madrid. En un primer momento, todas las miradas apuntaban hacia Pepe. Lo cierto es que, pese a no acabar de la mejor manera durante su etapa en Madrid, ambos guardan una buena relación y han limado todo tipo de asperezas del pasado. La opción del central parece ya descartada y todo apunta a que su segundo entrenador será otro viejo conocido de Mourinho: Sami Khedira.

Sami Khedira jugó en el Real Madrid cinco temporadas. Su llegada coincidió con la de José Mourinho y no tardó en convertirse en una pieza clave para el portugués. Fue un fichaje de perfil bajo que se ganó el respeto del madridismo a base de trabajo y despliegue físico, conformando un doble pivote junto a Xabi Alonso clave en la consecución de LaLiga de los récords. Con el Real Madrid ganó siete títulos (una Copa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, otra de España y un Mundial de Clubes) y sabe lo que es proclamarse campeón del mundo con Alemania. No cuenta con experiencia de primer nivel en los banquillos, pero se ha dejado ver como analista en las televisiones alemanas.

A la espera de soldados como Hjulmand o Matheus Fernandes

Precisamente, el mencionado Sami Khedira llegó a la casa blanca con el cartel de perfil bajo para después convertirse en una de esas piezas sobre las que construir el equipo. Mourinho, allá donde va, aporta una serie de nombres, desconocidos para el gran público, que elevan el suelo competitivo de cada una de sus plantillas. El luso es buen conocedor de muchos mercados menores, como el portugués, por sus orígenes, o el turco, tras su paso por Fenerbahce.

Matheus Fernandes, con la camiseta del Palmeiras. / .

En este contexto, nombres como el de Matheus Fernandes o Morten Hjulmand ya resuenan en las oficinas de Valdebebas. Serían estas dos nuevas peticiones por parte del técnico portugués, que pretende dar un vuelco a la criticada medular del conjunto blanco en las últimas temporadas. Estos dos futbolistas de perfil bajo encajarían de lleno en la filosofía Mourinhista, siendo dos activos especialmente competitivos y batalladores dentro del césped.

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El capitán del Sporting de Portugal es objetivo de varios clubes europeos como el Atlético de Madrid o el AC Milan. Por otro lado, según informa el diario británico The Times, el Manchester United lideraría la carrera por el jugador portugués. Estas dos operaciones se antojan realmente complicadas por la cantidad de competidores a los que se mide el Real Madrid, que, mientras tanto, no pierde de vista a Enzo Fernández, futbolista del Chelsea, otro de los nombres con una filosofía y estilo de juego que encajarían en el puzle de Mourinho.