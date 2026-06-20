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"Un Mix con un mal Kiko es un mal Mix": así es la polémica campaña con la que Irene Rosales ha revolucionado el mundo de los frutos secos
Irene Rosales se defiende tras la controversia de su publicidad con Grefusa, mientras Kiko Rivera responde en redes sociales a las indirectas sobre su relación
"Yo no he hecho más que hacer mi trabajo, hacerme las fotos y poco más", así respondía Irene Rosales en una entrevista para La Razón a la polémica provocada por su reciente colaboración con la marca de frutos secos Grefusa. Con una enorme pancarta en Madrid en la que podía leerse: "Un Mix con un mal Kiko es un mal Mix", la empresa publicitaba su nuevo surtido haciendo una clara referencia a la reciente separación entre Irene Rosales y su pareja, Kiko Rivera.
Tras comenzar su relación a principios de 2014, la pareja ponía punto y final a su matrimonio en agosto de 2025, y aunque las razones parecían ser el desgaste matrimonial y el distanciamiento emocional, algunos rumores de infidelidades y adicciones han mantenido a la pareja en el foco mediático.
"La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko"
La respuesta del cantante y DJ español no se hacía esperar y a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram respondía a su exmujer diciendo: "Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada".
Mientras recordaba a sus seguidores que él también era el padre de sus hijas y que el respeto debería ser recíproco, Kiko reprochaba a Irene su actitud: "Lo más gracioso de todo es actuar como si nada de lo que tienes hubiera tenido que ver conmigo", y sentenciaba su respuesta diciendo: "La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko".
Revolución en el mundo del corazón, y en el de los frutos secos
Además de provocar un terremoto en el mundo del corazón que ha contado con numerosas réplicas en formas de declaraciones en diferentes programas de televisión, esta estrategia de marketing también ha sacudido el mundo de los frutos secos donde varias marcas han querido sumarse a la iniciativa colgando sus propios eslóganes.
Un claro ejemplo es el surtido "Saboreo" de la Marca Facundo que junto a una imagen de su selección de frutos secos contestaba diciendo: "Irene, te has vuelto a equivocar de Kiko. Elige Saboreo. Elige el Kiko Bueno". Usando los códigos y el lenguaje más gamberro, la marca Frit Ravich también saltaba a la arena diciendo: "Cuando el Kiko es Noticia, el Mix Original sigue siendo Cocteleo".
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