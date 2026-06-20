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Del mando al escenario: las melodías más famosas del videojuego llegan a Madrid en una noche de rock y nostalgia

Polysteichon lleva a Clamores un homenaje musical al universo de Super Mario Bros con arreglos de rock, metal y elementos sinfónicos

El concierto comenzará a las 22:00 de la noche en la Sala Clamores en Chamberí

El concierto comenzará a las 22:00 de la noche en la Sala Clamores en Chamberí / Sala Clamores

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Un fontanero con un gorro rojo, su hermano con un gorro verde y una princesa con un vestido rosa que siempre parece estar en apuros... Todos ellos forman parte del imaginario colectivo de millones de jugadores en el mundo, quienes les han seguido a través de sus múltiples aventuras, viajando a través de tuberías y atravesando mundos imposibles.

Ahora, este universo llega a la capital con un propósito muy especial: el de compartir en directo las melodías que lo han acompañado durante décadas y que han marcado a múltiples generaciones. Así, y como un homenaje a esta popular saga, el espectáculo 'Super Mario en Concierto' llegara a la capital este 20 de junio en la Sala Clamores en Chamberí.

Polysteichon surge en el año 2020, durante la pandemia, con una propuesta musical innovadora y cautivadora

Polysteichon surge en el año 2020, durante la pandemia, con una propuesta musical innovadora y cautivadora / Premios Rock Villa de Madrid

Tras compartir escenario con figuras icónicas como Akira Yamaoka, David Wise y Crush 40, Polysteichon será la encargada de poner banda sonora al encuentro. Esta banda chilena de rock sinfónico y música de videojuegos radicada en España es conocida en la industria por trabajar con arreglos originales inspirados en grandes franquicias del gaming.

De los clásicos arcade a Super Mario Galaxy

El repertorio recorre distintas generaciones de la saga. De esta forma, el viaje arranca en clásicos arcade como Donkey Kong y Mario Bros, pasa por Super Mario World, Mario 64 y Mario Sunshine, y llega hasta títulos modernos como Super Mario Galaxy. La propuesta, que mezcla rock, metal y elementos sinfónicos también incorpora una puesta en escena energética y nostálgica.

Pensada tanto para seguidores de Nintendo como para público interesado en la música en vivo y la cultura geek. El repertorio incluye además piezas de anteriores espectáculos de la banda, con música de sagas como Undertale, Street Fighter y Final Fantasy.

Se recomienda llegar con antelación ya que las entradas no están numeradas y no garantizan asiento

Se recomienda llegar con antelación ya que las entradas no están numeradas y no garantizan asiento / Turismo Madrid

Las entradas para el concierto, que comenzará a las 22:00 horas, parten de un precio de 15 euros más gastos de gestión, y aunque este videojuego es apto para todas las edades, desde los organizadores del concierto han avisado de que aquellos menores de 16 años que deseen disfrutar del espectáculo deben acudir acompañados por sus padres o tutores legales.

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Interpretado por músicos profesionales, con una energía moderna, alegre, y dinámica, Polysteichon promete convertir la noche del sábado en un recuerdo a la memoria del videojuego sustituyendo guitarras, batería y melodías reconocibles donde antes había mando y pantalla.

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