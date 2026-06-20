La Comunidad invertirá 24 millones en modernizar la planta potabilizadora de agua de Colmenar, la mayor de España

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido esta semana la propuesta de adjudicación del contrato de obras para mejorar el funcionamiento y la operativa de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Colmenar Viejo, la mayor planta potabilizadora de España, que cuenta con una inversión de casi 24 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, los trabajos se llevarán a cabo sin interrumpir el servicio de la infraestructura, que abastece a más de tres millones de ciudadanos de la región.

La intervención contempla la renovación de cuatro de los seis decantadores de los que dispone actualmente la instalación, así como la remodelación de 54 filtros, elementos "fundamentales" para garantizar la calidad del agua tratada.

Estas actuaciones, financiadas parcialmente con fondos del Banco Europeo de Inversiones, permitirán modernizar las instalaciones y optimizar el rendimiento de la planta. Además, se rehabilitarán los edificios industriales de filtros, se mejorará el inmueble destinado a reactivos y se acondicionarán los talleres mecánicos y eléctricos, así como los vestuarios, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y reforzar la operatividad de la instalación.

Las obras se enmarcan en la estrategia de renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de la región y complementan la construcción de la nueva ETAP de Colmenar Viejo, actualmente en ejecución.

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Este proyecto, que se encuentra en su primera fase, incluye la creación de una línea completa de tratamiento con procesos avanzados y una capacidad de potabilización de hasta 7.000 litros por segundo.