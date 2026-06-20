SUCESO EN MADRID
Herido muy grave un hombre de 51 años tras el incendio de su vivienda en Carabanchel
Los servicios de emergencia han logrado revertir la parada cardiorrespiratoria del herido, que ha sido estabilizado y trasladado muy grave al Hospital 12 de Octubre
EP
Un hombre de 51 años ha resultado herido muy grave este sábado como consecuencia del humo que ha provocado un incendio en su vivienda de la calle Salvador Alonso, 11 del distrito de Carabanchel.
Dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego, originado a las 15 horas, y han rescatado al hombre, que se encontraba inconsciente y en parada cardiorrespiratoria en una de las habitaciones del inmueble.
Samur-PC ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), ha revertido la parada y una vez estabilizado le ha trasladado muy grave al Hospital 12 de octubre, ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.
El fuego afecta a la cocina, pero toda la vivienda queda inundada por humo, lo que dificulta mucho el trabajo de los Bomberos. No hay más viviendas afectadas por el incendio en el edificio.
Un psicólogo de Samur-PC ha atendido a familiares de la víctima y Policía Municipal ha cortado la calle para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. Además, ha acompañado al convoy sanitario hasta el hospital para agilizar su llegada.
- La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez
- José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
- No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo
- La piscina municipal con toboganes a media hora de Madrid: una escapada barata para pasar el día en familia
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores