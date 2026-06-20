El Gobierno de Ayuso patrocina con un millón de euros las rutas de Iberia que conectan Madrid con Hispanoamérica y EEUU

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 1.038.180 euros para 2026 destinada al patrocinio de las rutas directas de Iberia que conectan la región con Estados Unidos y distintos países de Hispanoamérica.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta actuación se enmarca en la Estrategia de Turismo 2023/26, que contempla entre sus objetivos reforzar la proyección de Madrid como destino turístico e impulsar la competitividad y el atractivo del sector.

Ambos mercados figuran entre los principales emisores de visitantes para la Comunidad de Madrid y destacan por el interés de sus viajeros en la oferta cultural, gastronómica, comercial y de ocio. Según los datos de la estadística de movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), la región recibió en 2025 un total de 9.111.879 turistas internacionales, un 3,3% más que el año anterior, lo que supone 288.876 visitantes adicionales.

Con respecto al país de residencia, Estados Unidos encabezó el ranking en el año 2025, con el 12,6% de las llegadas (1.148.486), mientras que el resto del mercado americano representó el 29,2% (2.663.141).

Los turistas internacionales generaron en 2025 un gasto total de 17.895 millones de euros en la Comunidad de Madrid. De esta cantidad, 3.332,4 millones correspondieron a visitantes procedentes de EE.UU., lo que representa el 18,6% del total.

Por su parte, los viajeros llegados del resto de países del continente americano realizaron un desembolso de 6.930,5 millones de euros, equivalente al 38,7% del gasto turístico internacional registrado en la región.

Mediante este acuerdo, el Gobierno regional tendrá presencia publicitaria en soportes y medios de comunicación de la aerolínea, así como en la realización por parte de Iberia de 'roadshows' y acciones en medios externos.

Para el Gobierno madrileño, Iberia constituye un socio estratégico en la promoción de Madrid gracias a su amplia red de conexiones directas con las principales ciudades de Estados Unidos e Hispanoamérica. Además, considera que su capacidad de alcance permite desarrollar propuestas específicas dirigidas a un amplio público potencial en estos mercados.

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La compañía española cuenta con más de 9 millones de viajeros que visitan al mes su página web, y sus redes sociales son visitadas por más de 3,3 millones de seguidores (2 millones en Facebook, 1,1 en Instagram y cerca de 294.000 en TikTok), datos que convierten a la aerolínea en un canal de "gran relevancia" para promocionar la Comunidad de Madrid y atraer potenciales visitantes con un elevado nivel de gasto, según la Comunidad.