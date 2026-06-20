Disfruta del Día Internacional del Yoga en Madrid: una experiencia inmersiva para cuidar cuerpo y mente en la capital

Buscando transformar el Día Internacional del Yoga en una experiencia inmersiva única, la marca de moda deportiva madrileña BORN, ha organizado una "jornada de bienestar, movimiento y conexión junto a su comunidad". Así, entendiendo el cuidado del cuerpo y la mente como una forma de vida, esta marca reunirá distintas activaciones como el yoga, el pilates, el 'barré' o el 'strenght' a lo largo del próximo domingo 21 de junio.

El evento se dará cita en el interior de DOMO 360º, una singular cúpula de estética tipo iglú situado en los jardines de a Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Pese a su peculiar aspecto, este espacio multifuncional en el corazón de Ciudad Universitaria destaca por su amplitud y versatilidad.

El espacio DOMO 360º destaca por su multifuncionalidad, amplitud y versatilidad / BORN NATION ON TOUR MADRID

¿A qué actividades puedo apuntarme?

A lo largo de la jornada el espacio se irá transformando para dar cabida a diferentes disciplinas impartidas por BORN Studios, desde sesiones de yoga y 'yoga flow' por la mañana, hasta sesiones de pilates a las 12:00 horas. También por la tarde el evento contará tres disciplinas algo más dinámicas: 'barré tone it' a las 17:00 horas, 'pulso barré' a las 18:00 horas y 'strenght' a las 19:00 horas.

Las actividades de la mañana serán yoga, yoga 'flow' y pilates / BORN NATION ON TOUR MADRID

Las entradas, que ya están disponibles para su compra online tiene un precio de 25 euros por persona, y además de incluir la sesión de deporte, permitirá a los asistentes disfrutar de una zona 'recovery', una zona de 'skincare', un taller de 'journaling' y diferentes propuestas de 'food bar', todo en un mismo espacio.

Un espacio donde el deporte, el autocuidado y las personas se unen

En la zona 'recovery', de acuerdo a BORN, "el espacio está diseñado para potenciar la recuperación física y el descanso". Allí, gracias a su tecnología Complex y sus zonas de 'ice bath' y sauna, se pretende "favorecer el equilibrio y la regeneración tras la práctica deportiva".

Las actividades de la tarde serán más dinámicas: 'barré tone it', 'pulso barré' y 'strenght' / BORN NATION ON TOUR MADRID

También su zona 'skincare & beauty', de la mano de MIIN Cosmetics promete regalos y muestras de marcas como Vitamin Well o Matcha&CO, además de sorteos exclusivos, descuentos especiales y varios pop-up de la marca. Asimismo, la jornada incluirá propuestas complementarias como un taller de journaling o una zona de 'foods & drinks' con opciones de "nutrición consciente y equilibrada" como Amazonia Açaí, Healthy Poke, Komvida Kombucha y Alpro.