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Disfruta del Día Internacional del Yoga en Madrid: una experiencia inmersiva para cuidar cuerpo y mente en la capital

Entradas a 25 euros para formar parte de la jornada que fusiona deporte, autocuidado y comunidad en Ciudad Universitaria con diversas actividades

El evento contará con distintas activaciones como el yoga, el pilates, el 'barre' o el 'strenght'

El evento contará con distintas activaciones como el yoga, el pilates, el 'barre' o el 'strenght' / BORN NATION ON TOUR MADRID

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Buscando transformar el Día Internacional del Yoga en una experiencia inmersiva única, la marca de moda deportiva madrileña BORN, ha organizado una "jornada de bienestar, movimiento y conexión junto a su comunidad". Así, entendiendo el cuidado del cuerpo y la mente como una forma de vida, esta marca reunirá distintas activaciones como el yoga, el pilates, el 'barré' o el 'strenght' a lo largo del próximo domingo 21 de junio.

El evento se dará cita en el interior de DOMO 360º, una singular cúpula de estética tipo iglú situado en los jardines de a Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Pese a su peculiar aspecto, este espacio multifuncional en el corazón de Ciudad Universitaria destaca por su amplitud y versatilidad.

El espacio DOMO 360º destaca por su multifuncionalidad, amplitud y versatilidad

El espacio DOMO 360º destaca por su multifuncionalidad, amplitud y versatilidad / BORN NATION ON TOUR MADRID

¿A qué actividades puedo apuntarme?

A lo largo de la jornada el espacio se irá transformando para dar cabida a diferentes disciplinas impartidas por BORN Studios, desde sesiones de yoga y 'yoga flow' por la mañana, hasta sesiones de pilates a las 12:00 horas. También por la tarde el evento contará tres disciplinas algo más dinámicas: 'barré tone it' a las 17:00 horas, 'pulso barré' a las 18:00 horas y 'strenght' a las 19:00 horas.

Las actividades de la mañana serán yoga, yoga 'flow' y pilates

Las actividades de la mañana serán yoga, yoga 'flow' y pilates / BORN NATION ON TOUR MADRID

Las entradas, que ya están disponibles para su compra online tiene un precio de 25 euros por persona, y además de incluir la sesión de deporte, permitirá a los asistentes disfrutar de una zona 'recovery', una zona de 'skincare', un taller de 'journaling' y diferentes propuestas de 'food bar', todo en un mismo espacio.

Un espacio donde el deporte, el autocuidado y las personas se unen

En la zona 'recovery', de acuerdo a BORN, "el espacio está diseñado para potenciar la recuperación física y el descanso". Allí, gracias a su tecnología Complex y sus zonas de 'ice bath' y sauna, se pretende "favorecer el equilibrio y la regeneración tras la práctica deportiva".

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Las actividades de la tarde serán más dinámicas: 'barré tone it', 'pulso barré' y 'strenght'

Las actividades de la tarde serán más dinámicas: 'barré tone it', 'pulso barré' y 'strenght' / BORN NATION ON TOUR MADRID

También su zona 'skincare & beauty', de la mano de MIIN Cosmetics promete regalos y muestras de marcas como Vitamin Well o Matcha&CO, además de sorteos exclusivos, descuentos especiales y varios pop-up de la marca. Asimismo, la jornada incluirá propuestas complementarias como un taller de journaling o una zona de 'foods & drinks' con opciones de "nutrición consciente y equilibrada" como Amazonia Açaí, Healthy Poke, Komvida Kombucha y Alpro.

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