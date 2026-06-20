La razón por la que hay tantas calles con el mismo nombre en Usera: se remonta mucho antes de convertirse en el 'Chinatown' madrileño

Lo que hoy es Madrid capital se formó anexando núcleos de poblaciones. En Usera, este legado toma la forma de dragones rojos a cuenta de la gran concentración de ciudadanos chinos. Pero el distrito no siempre tuvo las viviendas, las plazas y los caminos de la actualidad: esta evolución todavía prevalece en el apellido de sus calles, haciendo referencia al árbol genealógico del terrateniente responsable de haberlo hecho crecer, Marcelo Usera.

Situado al sur de la capital, el distrito ahora es reconocido por vestirse de carteles multicolores en su celebración del Año Nuevo Chino en una fiesta organizada por la comunidad residente de origen chino, que no coincide con el 31 de diciembre, ya que en su calendario, dividen los ciclos anuales por los 12 animales de su zodiaco. Debido a esta multiculturalidad, el distrito ha planteado nuevas estructuras, como los polémicos arcos en el barrio Almendrales, pero Usera comenzó a tomar la forma que conocemos durante el primer tercio del siglo XX.

Danzas en el desfile del Año Nuevo chino en Usera, la fiesta más icónica del distrito / Ayuntamiento de Madrid

La historia de Usera es la historia de una familia

Cualquier indiscreto que se haya paseado por Usera probablemente se haya perdido entre vías con el mismo apellido. Y es que en este distrito, todos los caminos llevan a Marcelo Usera, quien se casó con Carmen del Río Fernández, heredera de estas tierras al norte de Villaverde por su padre, José del Río, conocido como 'el tío Sordillo'. Marcelo era hijo de familia burguesa, pero su riqueza ya se había venido a menos tras su regreso de Cuba.

Por ello decidió unirse alas filas del Ejército, donde desarrollo su carrera militar hasta 1924 y llegó a ser teniente coronel. Pero antes de esta incursión, se había dedicado a la gestión de actividades ganaderas en aquellas tierras heredadas a su esposa, aunque en ese momento todavía no eran rentables para el cultivo.

De esta forma, tomó una página del libro del Marqués de Salamanca y decidió implementar un proyecto urbanístico similar a lo que muchos años después se convertiría en uno de los barrios más 'pijos'. Es así que si bien en el terreno de la familia Usera no germinaban los huertos, crecieron las construcciones de viviendas para un barrio obrero que pretendía ser asequible para los trabajadores.

Con esta estrategia, quiso aprovechar la entonces Ley de las casas baratas de 1911, mediante la cual el terrateniente obtenía reducciones fiscales para impulsar la transformación de suelo rústico a uno urbanizable, de tal forma que el beneficio económico gracias a la revalorización de los terrenos era más que tentador. De hecho, por esto tendría más facilidades que las que tuvo el Marqués de Salamanca.

La estructura de las colonias se mantuvo fiel a las más típicas de España, con una calle principal atravesada por pequeñas calles perpendiculares. Así, la primera de ellas comenzó por llamarse "Colonia Salud y Ahorro", pero después pasaría a responder al nombre de "Colonia Moscardó".

Un árbol genealógico plasmado en sus calles

En línea con su experiencia militar, Marcelo Usera bautizaba los primeros caminos con nombres de figuras bélicas ilustres con especial fascinación por los integrantes del cuerpo de La Legión fundada por Millán-Astray. Pero estos personajes son finitos, por lo que eventualmente se le acabaron y resolvió hacer honor a su propio árbol genealógico y allegados.

Poco a poco, las venas de Usera se convirtieron en una alegoría de su herencia. La columna vertebral del barrio que conecta al distrito, por supuesto, lleva el nombre de su terrateniente y está atravesada por calles homónimas a sus hermanos, Mariano y Nicolás.

El corazón, esa plaza que reúne a los vecinos, primero se llamó como su esposa, Carmen. Por su parte, Amparo Usera, la ahijada de la pareja, tiene una calle con su nombre simbólicamente situada en paralelo con la de su padrino al mismo tiempo que colinda con la plaza de su madrina.

Las calles madrileñas guardan historia en sus nombres, y en Usera guardan la herencia de su fundador / Belén González / EPC

El inconveniente de haber construido tanto, es que se le seguían acabando los nombres. Así que tuvo que recurrir a familiares cada vez más lejanos, con nomenclaturas que hacen referencia a sobrinos suyos como Antonia, Gabriel, Luis, Marina o Isabelita Usera y también a su abuela, Isidra Jiménez, y su cuñada, Marina Vega.

Pero los nombres se volvieron a acabar, entonces comenzó a echar mano de amigos de la familia, por ejemplo, Carmen Bruguera, José Anespere y Pablo Ortiz. La creatividad ya era poca, por lo que empezó a aludir a sus empleados. Tal es el caso de Felipe Díaz, quien diseñó el trazado de estas numerosas calles y cuya casa se conserva en el camino homónimo. Quizá por este aporte, su hija, Perpetua Díaz, también tiene una calle en su honor.

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Así se le ocurrió que estaría bien homenajear a aquellos que contribuyeron al proyecto urbanístico. Es así que Gumersinda Rosillo y Jesús Montoya consiguieron su calle, al ser los primeros habitantes del creciente barrio. Asimismo, Máximo Carazo, el primer farmacéutico de Usera, obtuvo la suya, en agradecimiento a que facilitaba el agua limpia de su pozo a los vecinos.