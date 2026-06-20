Arranca Madrid Xplora, la aventura por Egipto que cambiará la vida de 20 jóvenes madrileños: "Es como un sueño cumplido"

Todos coinciden en que se trata de una experiencia que "cambiará nuestras vidas". Y aunque de primeras pueda sonar exagerado, no es para menos. A partir de este sábado, 20 jóvenes adolescentes de la Comunidad de Madrid viajarán hasta Egipto para convertirse en exploradores y vivir una aventura inolvidable de 12 días. La iniciativa 'Madrid Xplora', impulsada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, rescatará las grandes expediciones con estudiantes de bachillerato como ‘Rumbo al Sur’ o ‘Ruta Quetzal’. Y, de alguna forma, les hará ver todo de otra manera.

"Es como un sueño cumplido, con el plus que supone hacerlo de forma diferente a un viaje turístico al uso, vinculando el deporte, la cultura, y nuevos amigos", comentaba Adriana, una de las elegidas, usando una palabra, "sueño", habitual entre la mayoría de sus nuevos compañeros, y al final del viaje seguramente amigos. "Es un país tan distinto al nuestro que estoy ilusionadísima de poderlo conocer con un grupo maravilloso", corrobora Amaya, otra de las expedicionarias.

En total son 20 los estudiantes de primero de bachillerato (16 ó 17 años) que superaron un proceso de selección de más de un año que premió su "excelencia académica". Se presentaron 544 candidatos de 185 centros educativos que, para empezar, tenían que contar con unas notas excelentes (todos tienen una media de 9 para arriba y cuatro de ellos son alumnos de 10.).Y para seguir tenían que montar un trabajo y superar varias entrevistas. Al final de ese proceso, solo quedaron 17 chicas y 3 chicos, que ahora acaban de aterrizar en Egipto para imitar los pasos de los jóvenes que acompañaban a Miguel de la Cuadra Salcedo en la década de los 80 y los 90.

Niños de 10

"La única condición que puse es que yo me iba a llevar a solo 20 porque quería conocer el nombre de los 20. Miguel lo hacía con 200, pero eso ya sí que nos parecía inviable ahora mismo. Y luego, que tenían que tener excelencia académica, y que esto tenía que ser un premio para ellos. Todos son jóvenes brillantes, intelectuales, que leen a John Steinbeck, que están en 5º de piano, que son bailarinas de ballet clásico, que sueñan con ser cirujanos pediátricos o ingenieros biomédicos, e incluso que resuelven cubos rubik en 9 segundos", cuenta sobre ellos Eric Frattini, periodista y alma mater del proyecto.

Turistas en su recorrido en camello ante las pirámides de Giza, en Egipto. / EFE

"Supone un orgullo enorme y la confirmación de que el esfuerzo, los valores y las ganas de implicarse realmente tienen su recompensa", reflexiona sobre ello, ya con los pies en Egipto, Martina, una joven que tiene una media de 9,6 en bachillerato que le ayudó a ser elegida. "Este proceso ha dejado constancia de mi capacidad de sacar adelante un proyecto cuando invierto el tiempo, energía y trabajo necesarios", corrobora Yicheng, otro de los elegidos, en su caso con media de 10.

"Mis exploradores representan a la excelencia educativa en la Comunidad de Madrid. Este viaje es un reconocimiento a su esfuerzo, a su disciplina, a su excelencia académica y que han demostrado de manera constante", añade orgulloso, a su lado, Frattini, que fue el encargado de liderar el proceso de selección y que ahora les acompaña durante la aventura. Lo hizo "puerta a puerta", con la ayuda de la Consejería de Educación de Madrid y la Dirección General de la Juventud de Madrid, para ir dando a conocer el proyecto en centros públicos, privados y concertados. Todo empezó hace un año y medio, de la mano de Marta Prado, su jefa de expedición, y tras mucho trabajo, ahora llega la hora de "disfrutar".

Los 20 expedicionarios de Madrid Xplora, con Isabel Díaz Ayuso. / Ayuntamiento de Madrid

Del Nilo a las tumbas de Tutankamón

También para los organizadores, que han estado "19 meses" con un "currazo" pensado "al milímetro" y que busca cómo "exprimir al máximo la aventura", pero encontrando el balance para que "no estén agotados y le pillen manía", explica Prado. "Teníamos muchas ganas ya de que llegara el día", explica, ya en Egipto.

Acompañados por más de una decena de profesionales, en estos diez días los expedicionarios navegarán en kayaks por el Nilo y practicarán deportes en las dunas del desierto. También visitarán las excavaciones arqueológicas del CSIC en Egipto, donde trabajan profesionales españoles, las tumbas de Seti I y Tutankamón; a la embajada de España en El Cairo; y al Gran Museo de El Cairo, recientemente inaugurado.

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"Van a flipar", reflexiona Frattini, que se guarda varias sorpresas bajo la manga y que, además, añade que estarán sin móvil, algo difícil de ver en esta era. "Quiero que aprendan de todo, que convivan, que la experiencia les alimente y les inspire para el resto de su vida. Tienen que estar con los ojos abiertos mirando todo lo que hay a su alrededor, y que cuando vuelvan a España me digan: 'Este ha sido el viaje de mi vida'. Eso era lo maravilloso que tenían los viajes con Miguel de la Cuadra Salcedo, y lo que queremos revivir".