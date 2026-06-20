EL TIEMPO
Alerta en la Sierra de Madrid por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento
La Aemet activa el aviso amarillo este sábado por fenómenos tormentosos desde las 14 horas, mientras Emergencias pide extremar la precaución en carretera
Europa Press
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso amarillo por tormentas para toda la zona de la Sierra de Madrid.
En concreto, el aviso se aplica desde las 14 a las 00 horas con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha recomendado a los madrileños que extremen la precaución si van a circular por la zona de la Sierra, ya que las condiciones de conducción pueden ser muy complicadas.
Respecto a la región, la Aemet apunta a un aviso amarillo entre las 13 y las 21 horas en toda la región por temperaturas máximas de hasta 39ºC, así como a la presencia de calima y posibles tormentas.
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