Alejandro Sanz aprieta donde más duele: una noche en el Metropolitano para entender por qué sigue mandando

Basta un puñado de versos para descubrir el efecto que Alejandro Sanz tiene. Sus letras han relatado como nadie aquello que retuerce el corazón sin piedad. Hablan de soledad, tristeza y angustia. Son el espejo más crudo en el que verse reflejado cuando el pecho se resiente. Escucharlas no sana, pero acompañan en el duelo. Por ello, han trascendido. Por ello, han permanecido. Tienen una luz que, pese a la oscuridad en la que fueron concebidas, ojo, las ha vuelto terapéuticas. Este sábado, en un Metropolitano apasionadísimo, recordaron aquello que dolió y hoy se ha calcificado. Ya no sangran las heridas. Y, ahí, Alejandro ha tenido que ver. Anoche, quedó patente entre tantos suspiros.

Lloraron ellos. Lloraron ellas. A veces, reconocerse en quienes fuimos resulta desolador. Sin embargo, también es uno de los ejercicios más reconfortantes. Todo ha cambiado. Y, ahora, ya mayores, miramos aquel daño desde otro ángulo. Alejandro incluido. "Ya no duele porque, al final, te encontré. Te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué. Tengo tanto que aprender, todo lo que tengo es tu mirar", paladeó en Desde cuándo, el tema con el que abrió la velada. Desde entonces, a pesar de la nefasta acústica, desenfundó un arsenal de emociones capaz de templar a las 60.000 almas que abarrotaron el recinto. Sus verbos de desamor y redención pudieron con todo.

"Es muy emocionante verles a todos aquí. Arriba los abanicos, arriba las pestañas. Te quiero, Madrid", señaló enfundado en unas Rayban negras. Tras su porte se esconde un hombre frágil. Su mirada le delata. Si bien sigue siendo el chico cauto que debutó con Los chulos son pa' cuidarlos, su cancionero habla por él. Y, en Y ahora qué +, su último elepé, se ha desnudado y, sin pudor alguno, con plena confianza en sí mismo, ha mostrado quién está detrás del nombre que tanto éxito le ha dado. Canta con una poesía nunca vista antes en él: está, tal vez, el tiempo lo dirá, en su etapa más luminosa. Y, claro, tras una vida priorizando su carrera profesional, ha decidido anteponer su bienestar emocional.

El cantante Alejandro Sanz durante el concierto ofrecido este sábado en el estadio Metropolitano, en Madrid. / J.J.Guillen / EFE

Es cierto que su voz ya no es la misma. Lleva 37 años poniéndola al servicio del público, por lo que su desgaste es normal. Ahora bien, nada tiene que ver con el debate planteado en torno a Amaia Montero: aunque ha perdido elasticidad y color, se mantiene en forma. De hecho, la edad ha dado nuevos matices a su garganta, haciéndola más arenosa y abrupta. Un rasgo que fue acogido con gusto en Por bandera, A la primera persona, El vino de tu boca y Quisiera ser, entre otras. ¿Hubo imperfecciones? Pocas y no lastraron el concierto. Al contrario: afinadísimo, añadieron nuevas capas a su universo. Ha vivido, ha caído, ha soñado… y todo ello se notó en su manera de interpretar.

Una bonita intimidad

Los problemas de salud mental que le apartaron de los escenarios en 2023 le obligaron a escoger. Y, pese a las dudas evidentes, aquel parón le ha regalado las mejores melodías de su trayectoria. Para alumbrarlas se ha rodeado de una nueva generación de productores que, chico listo, buen ojo, han aportado a su música un cariz renovado. Asimismo, se ha rodeado de los artistas más importantes de la escena latina para terminar de noquear al público: Shakira, Rels B, Carín León, Manuel Turizo y Emilia, entre otros. A sus 57 años, con 24 Grammys Latinos y los dos álbumes más vendidos de la historia de España, Más (1997) y El alma al aire (2000), ha conseguido que sus temas latan al unísono. La inspiración es la misma, pero el enfoque ha evolucionado.

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Flanqueado por una banda de altura, Alejandro revisitó los clásicos que tanto han marcado su trayectoria. Y, entonces, mientras sonaban, el estadio fue haciéndose cada vez más pequeño. Hay una intimidad tan bonita en ¿Y si fuera ella?, Corazón partío y Amiga Mía que es difícil apartar la mirada. Con una cercanía apabullante, el cantautor demostró por qué ha llegado a ser parte de la memoria colectiva: sus canciones hablan de quienes amaron mal, de quienes llegaron tarde, de quienes olvidaron disfrutar, de quienes, de repente, sin esperarlo, encontraron en su voz una manera digna de romperse. Por ello, anoche, el Metropolitano no vivió sólo un concierto. Fue una absolución colectiva, una ceremonia en la que el pasado dolió menos y el presente brilló más. Alejandro recordó que sus canciones no curan, pero ayudan a respirar.