MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Não sei', de Blaya
La última canción que ha editado Blaya suena a verano en un pueblo perdido entre España y Portugal. La frescura con la que la canta la vuelve altamente hipnótica. De hecho, haga la prueba, se pega a la sesera en pocos segundos, dejando un tierno pellizquito difícil de olvidar. Desde que debutó en 2020 con De mi para ti, dejó claro que lo suyo iba por otros derroteros. Su pop paisajístico desborda sensibilidad a raudales. Quiere perdurar. Y, para ello, ha puesto su corazón al servicio de la música.
'Tipos duros', de Rata
A Dani y Félix les ha bastado 12 meses para conquistar a un buen puñado de seguidores. El pop distorsionado que inauguraron con Tus mierdas hoy, tras lanzar su primer álbum, No me quiero morir nunca, les está reportando grandes resultados. Estamos, posiblemente, ojo, ante una de las bandas que calarán en los próximos años. Tienen garra y actitud. Sus canciones son un gancho directo al estómago y, claro, como tal, la huella está más que asegurada. Son Rata. Y los volverás a escuchar.
'Co-op', de Caracazador
Detrás de Caracazador se encuentra Pablo Pérez, el joven cantautor que Zahara fichó tras conocerle en un taller de composición. El flechazo fue inmediato: su música, visualmente ordenada, con referencias a su Cádiz natal, protegida con algodones, huye por completo de las tendencias hoy habituales. Cada canción es una fotografía con tantos matices que es difícil controlar los sentidos. Acaba de lanzar Co-op tras el hipnótico República, una nueva oportunidad para descifrar la vida.
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