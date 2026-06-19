La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La última canción que ha editado Blaya suena a verano en un pueblo perdido entre España y Portugal. La frescura con la que la canta la vuelve altamente hipnótica. De hecho, haga la prueba, se pega a la sesera en pocos segundos, dejando un tierno pellizquito difícil de olvidar. Desde que debutó en 2020 con De mi para ti, dejó claro que lo suyo iba por otros derroteros. Su pop paisajístico desborda sensibilidad a raudales. Quiere perdurar. Y, para ello, ha puesto su corazón al servicio de la música.