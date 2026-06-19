El guiño de Tom Holland a 'la araña' Julián Álvarez en su paso por la Plaza Selección de Madrid: "Desde luego, él sería un gran Spider-Man"

El actor británico, Tom Holland, hizo presencia en un acto abierto al público para promocionar su nueva película, Spider-Man Brand New Day, en Plaza Selección de Madrid, donde pocas horas después, los más futboleros pudieron ver el debut de la selección española en el Mundial a través de pantallas gigantes. Aunque a los aficionados del balón les decepcionó el empate contra Cabo Verde, los fanáticos del superhéroe arácnido salieron contentos de las instalaciones tras escuchar al actor hablar en español y elogiar al equipo.

Si bien la hora de apertura de Plaza Selección estaba prevista para el mediodía, ya desde las 8:00 horas los fans más acérrimos hacían fila, emocionados por tomarse una foto con Holland o conseguir un autógrafo suyo. La emoción no se calmó después de horas bajo el sol sentados en el suelo, cuando ya dentro de las instalaciones, el británico se paseó frente a un pasillo que separaba el escenario del público. Allí, algunos cumplieron su meta, pero no pudieron ver a su esposa y coprotagonista en las películas de Spider-Man, Zendaya, quien lo acompaña en esta gira promocional.

Esa misma mañana, la pareja de recién casados hizo su primera aparición pública en una alfombra con los anillos en sus dedos para promocionar la cuarta entrega de la saga de Marvel. Para el acto, coordinaron sus atuendos, ambos de color negro. Él, con un traje y camisa roja y ella con un vestido de flecos y encaje diseñado por Christian Cowan, con aires flamencos.

El actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya Coleman asisten al photocall de 'Spider-Man: Brand New Day' en el Hotel Four Seasons / Europa Press

Un Spider-Man castizo y futbolero

Poco después de responder un par de preguntas de prensa, Tom Holland se subió al escenario para elogiar a España como potencia de futbol: "Es uno de mis lugares favoritos para visitar, me encanta el fútbol español y tenéis posibilidades en la Copa del Mundo". De hecho, ha afirmado que Dani Olmo y Lamine Yamal estarían en su equipo soñado, por lo que en definitiva "si Spider-Man estuviera en la selección española, sería Lamine Yamal", como ha dicho a los micrófonos de DAZN. También le ha mandado un saludo al jugador argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, también conocido como 'la Araña': "Desde luego, él sería un gran Spider-Man, me encantaría conocerle, espero que hagas un buen torneo".

También ha dicho que "el Mundial es el mejor evento deportivo del mundo, me gusta ver cómo todos los fans se reúnen y realmente celebro lo bonito que es el fútbol", al mismo tiempo que ha distinguido a España como "una de las mejores naciones en el mundo de este deporte, así que verles jugar es simplemente increíble", en una entrevista durante el acto a La 1.

Joselu, futbolista español y ex del Real Madrid, le entregó dos camisetas. Una, con el diseño del logo y el traje de Spider-Man y otra que a su espalda se leía Holland con un número 13 en el centro. Pero lo que más causó gritos entre el público fueron sus pequeñas frases en español, como cuando escucharon al actor decir "muy caliente", mientras urgía a los asistentes que se hidratasen por el calor abrasante de aquella tarde.

Zendaya adelanta que la próxima entrega de Spider-Man será donde "más se ve al verdadero Tom"

Al día siguiente la pareja llegaba al programa presentado por Pablo Motos en Antena 3, para seguir promocionando la entrega más reciente del univeso cinematográfico de Marvel. Los recién casados fueron entrevistados el pasado martes en El Hormiguero, como despedida de este paso por la capital en el que pudieron disfrutar de las tapas y la comida más típica.

Por turnos, gracias a audífonos que iban traduciendo las preguntas de Motos, los actores fueron explicando lo que hace a esta entrega diferente. Zendaya considera que esta entrega es más emocional, ya que "vemos la historia a través de los ojos de Peter Parker", porque si bien todos saben quién es Spider-Man, considera que al final lo que a todos les encanta del personaje es esta otra identidad más cerana a las personas del común.

La actriz británica ha recordado que lleva interpretando al personaje desde que tenían 19 años, así que "hemos madurado juntos, ha sido un proceso fascinante ver cómo vamos avanzado" y ha zanjado es la entrega en la que más se ve al "verdadero" Tom Holland, en línea con la profundidad emocional que ha prometido.

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Por su parte, Holland ha adelantado que el largometraje contará con participaciones de Punisher, Boomerang, El Escorpión, entre otros villanos que aún no se han visto, por lo que ha destacado las escenas de acción, con mucho cuidado de no hacer spoilers, teniendo en cuenta la película que llegará a los cines españoles el próximo 29 de julio.