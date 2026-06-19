Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en MadridOla de calorLeyes AyusoCromos del MundialEntradas CinesaSybilla PhotoEspañaFichajes Real MadridVerano JovenCalle Bravo Murillo
instagramlinkedin

MADRID

Alumnos de San Fernando de Henares presentan al alcalde un proyecto con espacios urbanos para jóvenes

Alumnos de 2º de la ESO del Vega del Jarama exponen proyectos de urbanismo para jóvenes, incluyendo bibliotecas 'ruidosas' y zonas verdes sin humo

Una alumna del IES Vega del Jarama enseña al alcalde Javier Corpa una de las ideas del proyecto de Geografía Urbana.

Una alumna del IES Vega del Jarama enseña al alcalde Javier Corpa una de las ideas del proyecto de Geografía Urbana. / AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), ha visitado este viernes el IES Vega del Jarama, en el que ha mantenido un encuentro con alumnos de 2º de la ESO, quienes le han presentado varios proyectos de Geografía Urbana con el diseño de espacios urbanos concebidos para ellos.

Bibliotecas 'ruidosas' para poder trabajar en equipo, centros de atención a la salud mental y sexual, o zonas verdes libres de humo son algunas de las aportaciones que han trasladado al primer edil, quien ha tomado nota y se ha comprometido a analizar las propuestas para evaluar su viabilidad con los servicios técnicos municipales.

Para terminar la jornada, se ha organizado un encuentro en el salón de actos del citado centro educativo para explicar el papel de la política local como herramienta de servicio a la ciudadanía y la importancia, además, de la participación de los jóvenes en la vida comunitaria. El primer edil les ha animado a continuar aportando y sumando ideas.

Otras iniciativas para los jóvenes

Corpa también ha resaltado algunas iniciativas que se pondrán en marcha como 'Presupuestos Participativos' dirigidos, específicamente, a la juventud para que puedan opinar sobre dónde realizar inversiones a través de una consulta popular online.

Por otro lado, ha informado sobre la remodelación integral del parque Dolores Ibárruri, cuyo diseño incluye espacios dedicados a los jóvenes, además de mejoras en áreas infantiles y para los mayores.

Noticias relacionadas

En relación con el centro multifuncional Mario Benedetti, el objetivo es su remodelación para crear, en estas dependencias, un punto de encuentro con una programación joven y alternativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
  2. José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
  3. El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez
  4. Arranca la temporada de baño en Alcalá de Henares: estas son las fechas de apertura de las piscinas municipales
  5. Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
  6. No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo
  7. Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
  8. La piscina municipal con toboganes a media hora de Madrid: una escapada barata para pasar el día en familia

Alumnos de San Fernando de Henares presentan al alcalde un proyecto con espacios urbanos para jóvenes

Alumnos de San Fernando de Henares presentan al alcalde un proyecto con espacios urbanos para jóvenes

La ola de calor azota Madrid este fin de semana: alerta naranja el domingo y posibles tormentas por las tardes según la Aemet

La ola de calor azota Madrid este fin de semana: alerta naranja el domingo y posibles tormentas por las tardes según la Aemet

El Palacio de la Duquesa de Sueca abrirá en 2027 como centro de mayores y de acogida para familias vulnerables

El Palacio de la Duquesa de Sueca abrirá en 2027 como centro de mayores y de acogida para familias vulnerables

El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este viernes por fuertes rachas de viento

El año en blanco del Real Madrid de baloncesto se lleva por delante a Sergio Rodríguez

El año en blanco del Real Madrid de baloncesto se lleva por delante a Sergio Rodríguez

El precio del cine en función de tu butaca: Cinesa pone en marcha un sistema pionero en el Nassica de Getafe

El precio del cine en función de tu butaca: Cinesa pone en marcha un sistema pionero en el Nassica de Getafe

Las papelerías de Madrid, sin cromos: ¿qué tiene el álbum del Mundial para que se vendan tantos sobres que se agotan en minutos?

El PP dice que el caso Amador es particular y que no afecta a la Comunidad de Madrid

El PP dice que el caso Amador es particular y que no afecta a la Comunidad de Madrid