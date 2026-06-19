Alumnos de San Fernando de Henares presentan al alcalde un proyecto con espacios urbanos para jóvenes

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), ha visitado este viernes el IES Vega del Jarama, en el que ha mantenido un encuentro con alumnos de 2º de la ESO, quienes le han presentado varios proyectos de Geografía Urbana con el diseño de espacios urbanos concebidos para ellos.

Bibliotecas 'ruidosas' para poder trabajar en equipo, centros de atención a la salud mental y sexual, o zonas verdes libres de humo son algunas de las aportaciones que han trasladado al primer edil, quien ha tomado nota y se ha comprometido a analizar las propuestas para evaluar su viabilidad con los servicios técnicos municipales.

Para terminar la jornada, se ha organizado un encuentro en el salón de actos del citado centro educativo para explicar el papel de la política local como herramienta de servicio a la ciudadanía y la importancia, además, de la participación de los jóvenes en la vida comunitaria. El primer edil les ha animado a continuar aportando y sumando ideas.

Otras iniciativas para los jóvenes

Corpa también ha resaltado algunas iniciativas que se pondrán en marcha como 'Presupuestos Participativos' dirigidos, específicamente, a la juventud para que puedan opinar sobre dónde realizar inversiones a través de una consulta popular online.

Por otro lado, ha informado sobre la remodelación integral del parque Dolores Ibárruri, cuyo diseño incluye espacios dedicados a los jóvenes, además de mejoras en áreas infantiles y para los mayores.

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En relación con el centro multifuncional Mario Benedetti, el objetivo es su remodelación para crear, en estas dependencias, un punto de encuentro con una programación joven y alternativa.