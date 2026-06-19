PARQUES
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este viernes por fuertes rachas de viento
El Ayuntamiento clausurará los recintos desde las 21.00 horas ante la previsión de rachas de hasta 68 kilómetros por hora
Europa Press
El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad cerrarán sus puertas a partir de las 21.00 horas de este viernes por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 68 km/h a partir de esa hora.
El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
- La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
- José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
- El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez
- Arranca la temporada de baño en Alcalá de Henares: estas son las fechas de apertura de las piscinas municipales
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías