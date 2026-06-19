El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este viernes por fuertes rachas de viento

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad cerrarán sus puertas a partir de las 21.00 horas de este viernes por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 68 km/h a partir de esa hora.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

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La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.