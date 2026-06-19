El Palacio de la Duquesa de Sueca abrirá en 2027 como centro de mayores y de acogida para familias vulnerables

El Ayuntamiento de Madrid transformará el Palacio de la Duquesa de Sueca en un nuevo complejo social municipal que albergará un centro de alojamiento temporal y atención a familias vulnerables y un centro de mayores, con una inversión de 12,5 millones de euros y una superficie total de 6.150 metros cuadrados construidos.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañados por el concejal de Centro, Carlos Segura, han visitado este viernes las obras del emblemático edificio, cuyos trabajos comenzaron el pasado mes de mayo y se prolongarán previsiblemente hasta finales de 2027.

Del total de superficie del inmueble, 1.583 metros cuadrados estarán destinados al centro de mayores, ubicado en el cuerpo este del palacio, mientras que los 4.567 metros cuadrados restantes se dedicarán al centro de alojamiento temporal y atención a familias vulnerables.

Las obras, ejecutadas por el Área de Obras y Equipamientos, incluyen la adecuación integral de todos los espacios interiores, así como la reforma de patios y accesos. El proyecto presta especial atención a la accesibilidad del edificio mediante la rehabilitación de las antiguas escaleras, la construcción de una rampa en la entrada principal y la instalación de seis ascensores, dos plataformas elevadoras y una silla salvaescaleras.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha explicado que es "un orgullo poder hacer esta rehabilitación que "mejora el patrimonio histórico-artístico" de la ciudad.

Por su parte, José Fernández ha destacado el "absoluto respeto al patrimonio" que se está llevando a cabo con estos trabajos por parte del Ayuntamiento para transformar el inmueble en un equipamiento "muy necesario, imprescindible". "Cuando se ponga en marcha el año que viene, pues nos va a ayudar mucho a atender mejor en esa línea de cercanía y de atención a las personas", ha subrayado el delegado en declaraciones remitidas a la prensa.

Restos arqueológicos en el edificio

El presupuesto de 12,5 millones responde, según ha destacado el Consistorio en un comunicado, tanto al carácter protegido del inmueble como a la necesidad de conservar e integrar distintos restos arqueológicos hallados en el edificio.

En la planta baja se han localizado enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII y XIII y que serán musealizados mediante un suelo de vidrio pisable para facilitar su conservación y visualización. Asimismo, se conservará un reloj de sol descubierto en la medianera con el Instituto San Isidro y restos de pinturas murales de los siglos XVIII y XIX con motivos vegetales y geométricos.

El inmueble, construido en 1781 y transformado en palacio en 1791 por mandato de Carlos IV para Manuel Godoy y la duquesa de Sueca, pasó a formar parte del patrimonio municipal tras una expropiación realizada en 1999, que fijaba su destino para fines de interés social.

El Ayuntamiento ejecutó entre 2016 y 2023 distintas obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio. Posteriormente, el Área de Obras y Equipamientos redactó el actual proyecto de rehabilitación, que ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

El futuro complejo contará en el sótano con espacios para el centro de alojamiento temporal, almacenamiento de catering e instalaciones generales. La planta baja albergará la zona de admisión, comedor, áreas de descanso, administración, cocina, salas polivalentes y aseos.

Por su parte, la primera planta dispondrá de talleres, viviendas públicas, salas polivalentes, peluquería, podología y fisioterapia, mientras que la segunda incluirá zonas de esparcimiento, sala de lectura, área de cardio y pilates, aula de informática y dependencias para el personal.

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El Palacio de la Duquesa de Sueca, conocido en los últimos años por aparecer como sede del ficticio Ministerio del Tiempo en una serie de televisión, tuvo diversos usos a lo largo de su historia, entre ellos escuela, colegio de humanidades, cuartel de la Guardia Civil y viviendas privadas.