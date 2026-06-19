PLANES PARA NIÑOS
Las palabras ponen a jugar a los pequeños narradores en Madrid con 'Yo Te Cuento'
Matadero acoge una actividad familiar que invita a los niños a escuchar, imaginar y participar en una sesión donde los cuentos no solo se narran, sino que también se construyen entre todos
Javier Niño González
Hay historias que empiezan con una palabra, otras con una voz misteriosa y algunas, simplemente, con un niño dispuesto a imaginar. En 'Yo Te Cuento', la palabra deja de estar quieta en una página y se convierte en juego, pregunta, gesto y aventura compartida.
Matadero Madrid acoge el 20 de junio a las 12:00 horas esta propuesta familiar pensada para pequeños narradores, grandes escuchadores y acompañantes con ganas de dejarse llevar. La actividad, organizada por la Escuela de Cuentacuentos, parte de una idea sencilla pero poderosa: contar un cuento no es solo decirlo en voz alta, sino abrir una puerta para que otros entren, miren alrededor y añadan algo suyo.
La sesión gratuita gira en torno al relato compartido. Aquí escuchar no significa quedarse al margen, sino participar de otra manera: imaginar lo que no se ve, completar lo que apenas se insinúa y seguir el hilo de una historia que puede cambiar con cada mirada y cada reacción. En este espacio, la voz, los gestos y la atención se convierten en los principales materiales de juego. No hacen falta grandes decorados ni artificios para levantar una aventura: basta una palabra bien lanzada, una pausa a tiempo y la curiosidad de los más pequeños para que aparezcan personajes, caminos y sorpresas.
Yo Te Cuento forma parte de la programación familiar de Matadero Madrid y propone una experiencia en la que los cuentos no se consumen, se viven. Porque cuando una historia se comparte, deja de pertenecer solo a quien la cuenta y empieza a crecer en la imaginación de todos.
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