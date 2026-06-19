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Las palabras ponen a jugar a los pequeños narradores en Madrid con 'Yo Te Cuento'

Matadero acoge una actividad familiar que invita a los niños a escuchar, imaginar y participar en una sesión donde los cuentos no solo se narran, sino que también se construyen entre todos

Niños en una sesión de cuentacuentos.

Niños en una sesión de cuentacuentos. / Matadero

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Javier Niño González

Madrid

Hay historias que empiezan con una palabra, otras con una voz misteriosa y algunas, simplemente, con un niño dispuesto a imaginar. En 'Yo Te Cuento', la palabra deja de estar quieta en una página y se convierte en juego, pregunta, gesto y aventura compartida.

Matadero Madrid acoge el 20 de junio a las 12:00 horas esta propuesta familiar pensada para pequeños narradores, grandes escuchadores y acompañantes con ganas de dejarse llevar. La actividad, organizada por la Escuela de Cuentacuentos, parte de una idea sencilla pero poderosa: contar un cuento no es solo decirlo en voz alta, sino abrir una puerta para que otros entren, miren alrededor y añadan algo suyo.

La sesión gratuita gira en torno al relato compartido. Aquí escuchar no significa quedarse al margen, sino participar de otra manera: imaginar lo que no se ve, completar lo que apenas se insinúa y seguir el hilo de una historia que puede cambiar con cada mirada y cada reacción. En este espacio, la voz, los gestos y la atención se convierten en los principales materiales de juego. No hacen falta grandes decorados ni artificios para levantar una aventura: basta una palabra bien lanzada, una pausa a tiempo y la curiosidad de los más pequeños para que aparezcan personajes, caminos y sorpresas.

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Yo Te Cuento forma parte de la programación familiar de Matadero Madrid y propone una experiencia en la que los cuentos no se consumen, se viven. Porque cuando una historia se comparte, deja de pertenecer solo a quien la cuenta y empieza a crecer en la imaginación de todos.

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