Operación Verano: 500 agentes de Guardia Civil reforzarán la seguridad estival en Madrid

El lugar escogido no es casual: Manzanares el Real, a las puertas de uno de los entornos naturales más concurridos de la Comunidad de Madrid cuando aprieta el calor. Desde allí, con la primera ola de calor veraniega a la vuelta de la esquina, la Delegación del Gobierno en Madrid ha presentado este viernes la Operación Verano 2026, el refuerzo de seguridad de la Guardia Civil para los meses estivales.

El plan contará con más de 500 efectivos, un 25% más que el pasado año, y estará activo durante toda la temporada estival, hasta septiembre. El objetivo, según ha explicaod el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, es responder “con garantías de seguridad” a los retos propios del verano en la región: más movilidad, más visitantes, más grandes eventos y más presión sobre los espacios naturales.

“Va a ser un esfuerzo máximo”, ha resumido Martín, convencido de que la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán volcados tanto con los madrileños como con quienes lleguen a la Comunidad para pasar unos días de descanso. El delegado ha insistido en que se trata de un despliegue “excepcional” para una época del año en la que cambian los hábitos, se llenan las zonas de baño y ocio, aumentan los desplazamientos y se suceden fiestas, conciertos y festivales en numerosos municipios.

La operación tendrá especial presencia en enclaves habituales del verano madrileño como el embalse de San Juan, el Atazar, Las Dehesas de Cercedilla, Las Presillas de Rascafría o La Pedriza, además de parques temáticos, parques acuáticos y áreas recreativas dentro de la demarcación de la Guardia Civil. También se reforzará la vigilancia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se prevé un aumento de viajeros, y en las carreteras, ante los desplazamientos escalonados que se producen cada vez más durante julio, agosto y septiembre.

La prevención será una de las claves del dispositivo. La Guardia Civil incrementará la vigilancia para evitar delitos, reforzar la seguridad ciudadana, prevenir incendios forestales y controlar posibles agresiones al medioambiente. Martín hizo un llamamiento expreso a la prudencia, especialmente en zonas de baño y embalses, donde pidió respetar las indicaciones de los agentes y no bañarse en lugares prohibidos.

En este sentido, Martín ha advertido también del fuerte riesgo de incendios en un verano que llega tras un invierno húmedo y una primavera seca. “El monte está en una situación de riesgo importante”, ha apuntado, antes de reclamar responsabilidad a la ciudadanía y coordinación entre administraciones para poder reaccionar con eficacia si se producen emergencias.

Una de las novedades de este año será la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, la OMAC, un recurso que permitirá acercar los servicios de la Guardia Civil a puntos donde sea necesario un despliegue específico. Este vehículo puede funcionar como oficina de atención ciudadana, tramitar denuncias telemáticas, instruir diligencias y realizar distintos trámites. También puede actuar como puesto de mando avanzado en emergencias, catástrofes naturales, búsquedas de personas desaparecidas o eventos con grandes concentraciones de público.

Además de todo lo anterior, el calendario veraniego de este 2026 incluye un reto singular: el eclipse solar del 12 de agosto. La Delegación del Gobierno prevé una importante movilidad hacia distintos puntos de observación, especialmente en la zona norte de Madrid, donde casi un centenar de municipios podrían registrar concentraciones o actividades vinculadas al fenómeno. Por ello, en las próximas semanas se convocarán juntas de seguridad comarcales para preparar el dispositivo definitivo para ese día.