OCIO EN MADRID
José Mercé y Obús ponen música a las Fiestas de Usera 2026
El distrito celebrará sus fiestas del 19 al 28 de junio con actividades en los barrios y una programación central en el parque de Pradolongo
Javier Martínez Candela
Usera se prepara sus días de fiesta en la calle. Del 19 al 28 de junio, el distrito volverá a llenar plazas y espacios públicos con conciertos, danza, deporte, actividades familiares y propuestas vecinales. José Mercé y Obús encabezan una programación que combina flamenco, rock y ambiente de barrio para dar la bienvenida al verano.
Las celebraciones arrancarán en los barrios del distrito durante el primer fin de semana y se concentrarán, del 25 al 28 de junio, en el recinto ferial del parque de Pradolongo. La concejala del distrito de Usera, Sonia Cea, ha señalado que el programa está diseñado "para el disfrute de todos los públicos", con los vecinos como protagonistas de unas fiestas que ocuparán algunos de los enclaves más significativos del distrito.
Fiestas en los barrios
El primer fin de semana, la programación se desplegará en barrios como Almendrales, Zofío, Meseta de Orcasitas, Orcasur, Poblado Dirigido de Orcasitas, Pradolongo y Moscardó, con la colaboración de asociaciones vecinales. Habrá espectáculos infantiles, conciertos, bailes, talleres, juegos de agua, fiestas de la espuma, comidas populares, sesiones de DJ, torneos y actividades para todas las edades.
En Almendrales, las fiestas comenzarán el viernes 19 con un espectáculo circense, merienda y el concierto de Golden Sax en la plaza del Campo de Criptana. Zofío celebrará actuaciones, castillos hinchables, taller de cocina, comida popular, fiesta de la espuma y hogueras de San Juan, mientras que la Meseta de Orcasitas contará con propuestas infantiles y juveniles, conciertos, sesiones de DJ, ajedrez, paella popular e hinchables de agua.
También habrá programación en Orcasur, con baile, fiesta de la espuma, un tributo a Los Chichos y actividades infantiles; en el Poblado Dirigido de Orcasitas, con pasacalles, batalla de DJ, talleres, juegos infantiles y la III Feria del Libro; en Pradolongo, con fiesta de la espuma y música; y en Moscardó, con ajedrez, juegos tradicionales, talleres, premios vecinales, magia, minidisco y el concierto de Triboo Pop.
Pradolongo, epicentro de las fiestas
La programación central arrancará el jueves 25 de junio en el parque de Pradolongo con una charanga itinerante, la lectura del pregón a cargo del Club Deportivo Oxio de piragüismo y la actuación de la orquesta Centro. La jornada finalizará con un espectáculo de luz, sonido y fuegos artificiales sobre el lago.
El viernes 26 será el turno de José Mercé, una de las grandes figuras del flamenco español, en una jornada que incluirá también talleres infantiles, juegos tradicionales, actividades recreativas y una sesión del DJ Toni West. El sábado 27, el rock tomará el relevo con Obús, una de las actuaciones más esperadas del cartel, antes de la sesión musical de Serial Killerz.
Las fiestas concluirán el domingo 28 de junio con una batalla de agua infantil, degustación popular de paella, tardeo con el DJ César Novero, el macrofestival del DJ Crazy Fuck y un nuevo espectáculo de fuegos artificiales en el lago del parque de Pradolongo. La programación se completará durante estos días con torneos deportivos organizados por entidades del distrito, entre ellos de rugby, voleibol, baloncesto 3x3, ajedrez, pickleball, tenis de mesa y gimnasia rítmica.
Con los fuegos artificiales en Pradolongo, Usera pondrá el broche final a unas fiestas que miran tanto al gran escenario como a la vida cotidiana del distrito. Más allá de los nombres propios del cartel, la celebración volverá a ser una invitación a salir a la calle, compartir espacios y disfrutar del barrio en clave festiva.
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