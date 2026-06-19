Giro en el tiempo de Madrid: aviso amarillo este viernes por altas temperaturas y posibles tormentas en la mitad sur

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid, en una jornada marcada por el calor intenso, la presencia de calima y la posibilidad de tormentas durante la tarde. El aviso por calor permanecerá activo entre el mediodía y las 21:00 horas.

Según la previsión de la Aemet, las máximas se situarán en torno a los 37ºC en el sur de la región y en buena parte de la Comunidad, con valores que podrían superarse puntualmente en el Corredor del Henares. En las zonas bajas de la Sierra se esperan temperaturas cercanas a los 34 grados. Además, las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la noche, con valores en torno a los 25 grados a las 22:00 horas.

Aemet también ha activado el aviso amarillo por tormentas desde las 18:00 horas hasta la medianoche en toda la Comunidad salvo en la Sierra. El episodio podrá ir acompañado de granizo, chubascos ocasionales y rachas muy fuertes de viento, especialmente en las áreas afectadas por las tormentas. La previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, además de presencia de calima. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sur en las horas centrales del día.

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La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha trasladado los avisos a ayuntamientos y organismos. La Aemet ya había advertido a mediados de semana de la llegada de la primera ola de calor de este verano.