La Fundación Vicente Ferrer celebra en Madrid sus 30 años con una noche solidaria por la infancia

La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid se convirtió este jueves en una gran noche solidaria por la infancia. Bajo la bóveda acristalada del edificio municipal, la Fundación Vicente Ferrer reunió a más de 500 personas en la primera edición de Gala Esentia, una cita con la que celebró sus 30 años en España y reivindicó la necesidad de seguir construyendo el futuro para miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La velada mezcló emoción, cultura y compromiso social. Conducida por los actores Leonor Watling y Pablo Rivero, la gala recorrió la historia de la Fundación Vicente Ferrer a través de varios actos que pusieron el foco en sus orígenes, su trabajo actual y los retos de futuro de la cooperación internacional. Uno de los momentos más personales llegó con la intervención de Cayetana Guillén Cuervo, embajadora de la organización, que compartió su experiencia en Anantapur (Inida) tras conocer sobre el terreno el legado de Vicente y Anna Ferrer.

En esta línea, Luz María Sanz, directora general de la Fundación Vicente Ferrer en España, destacó que "Gala Esentia es una oportunidad para juntarnos y poner en el centro lo verdaderamente importante: los derechos de la infancia. Todas las niñas y los niños tienen que poder soñar y vivir una infancia plena. Todos deberían tener acceso a la educación, protección y el derecho a ser felices, y hoy estamos aquí para lograrlo".

Por su parte, Carles Coarasa, director gerente de la Fundación, señaló que "esta gala refleja las tres décadas de cambio colectivo en el que miles de personas han contribuido a impulsar proyectos que han transformado la vida de millones de personas. Gala Esentia es un momento para unir esfuerzos y recordar que garantizar los derechos de niños y niñas es una responsabilidad compartida. Solo así lograremos construir un futuro más justo".

Madrid fue también punto de encuentro para representantes institucionales, empresas y rostros conocidos de la cultura, la comunicación, la música y el deporte. Entre los asistentes estuvieron la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, así como J. A. Bayona, Estrella Morente, Candela Serrat, Daniel Muriel, Manuel Díaz El Cordobés, Virginia Troconis, Fiona Ferrer, Álex Roca o Aymar Navarro, entre otros.

Gabilondo, García Rodero o Crespo, galardonados

La gala tuvo también su capítulo de reconocimientos por su "compromiso humano y social". En esta primera edición de los Premios Esentia distinguieron al periodista Iñaki Gabilondo, a la fotógrafa Cristina García Rodero, a la cooperante Sara Crespo y al equipo sanitario de Rural Development Trust, matriz de la Fundación Vicente Ferrer en la India. Los galardones quisieron poner nombre a distintas formas de compromiso, desde el periodismo humanista a la mirada fotográfica, la cooperación educativa y la atención sanitaria en comunidades rurales.

J.A. Bayona e Iñaki Gabilondo. / FUNDACIÓN VICENTE FERRER

La música acompañó buena parte de la noche con las actuaciones de Rosana, María José Llergo, Marilia y el Coro infantil Talía. La experiencia se completó con una propuesta gastronómica diseñada por Mario Sandoval, chef del restaurante Coque y reconocido con dos estrellas Michelin, que elaboró para la ocasión un menú inspirado en la infancia, la memoria y el regreso a lo esencial.

Noticias relacionadas

Más allá del brillo de la cita, el objetivo de la noche estaba fuera del Palacio de Cibeles. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de educación, salud, nutrición, inclusión y protección infantil en Sri Lanka, Nepal, Filipinas, Palestina y Mozambique. Con esta primera Gala Esentia, la Fundación Vicente Ferrer aspira a consolidar en Madrid un encuentro anual entre cultura, empresa, instituciones y sociedad civil para impulsar oportunidades para miles de niños y niñas.