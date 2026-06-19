SUCESOS EN LA CAPITAL
Detenidos dos hombres por el robo de veinte equipos de aire acondicionado en Hortaleza
Los arrestados habrían manipulado varias farolas para provocar un apagón e inutilizar las alarmas de edificios cercanos
Javier Martínez Candela
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un edificio de viviendas en construcción situado en el distrito madrileño de Hortaleza, del que habrían sustraído una veintena de equipos de aire acondicionado.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles, cuando el conserje de un edificio alertó a la Sala CIMACC de la presencia de dos individuos que merodeaban de forma sospechosa por un bloque en obras tras bajarse de una furgoneta. La rápida intervención policial permitió localizar a ambos sospechosos en el interior del edificio, al que habían accedido sin autorización. Durante la inspección, los agentes encontraron ocultas entre unos árboles las llaves de una furgoneta amarilla de una empresa de paquetería y reparto.
Al abrir el vehículo, los policías hallaron 20 equipos de aire acondicionado cuya procedencia no pudieron justificar los detenidos. Además, intervinieron diversas herramientas, entre ellas alicates, un gato hidráulico, una linterna y guantes.
Las pesquisas realizadas revelaron también que tres farolas de la zona habían sido manipuladas presuntamente para provocar un apagón y dejar sin funcionamiento los sistemas de alarma de edificios cercanos, lo que habría facilitado el robo. Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y puestos a disposición de la autoridad judicial.
- La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
- José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
- El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez
- Arranca la temporada de baño en Alcalá de Henares: estas son las fechas de apertura de las piscinas municipales
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- No estás empadronado en Madrid, pero necesitas conservar el abono transporte: este es el truco para no perderlo
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías