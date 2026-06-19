Detenidos dos hombres por el robo de veinte equipos de aire acondicionado en Hortaleza

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un edificio de viviendas en construcción situado en el distrito madrileño de Hortaleza, del que habrían sustraído una veintena de equipos de aire acondicionado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles, cuando el conserje de un edificio alertó a la Sala CIMACC de la presencia de dos individuos que merodeaban de forma sospechosa por un bloque en obras tras bajarse de una furgoneta. La rápida intervención policial permitió localizar a ambos sospechosos en el interior del edificio, al que habían accedido sin autorización. Durante la inspección, los agentes encontraron ocultas entre unos árboles las llaves de una furgoneta amarilla de una empresa de paquetería y reparto.

Al abrir el vehículo, los policías hallaron 20 equipos de aire acondicionado cuya procedencia no pudieron justificar los detenidos. Además, intervinieron diversas herramientas, entre ellas alicates, un gato hidráulico, una linterna y guantes.

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Las pesquisas realizadas revelaron también que tres farolas de la zona habían sido manipuladas presuntamente para provocar un apagón y dejar sin funcionamiento los sistemas de alarma de edificios cercanos, lo que habría facilitado el robo. Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y puestos a disposición de la autoridad judicial.