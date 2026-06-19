Detenido en Barajas cuando intentaba huir a Venezuela tras robar con violencia un Rolex a un matrimonio suizo en Almería

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al presunto autor material del violento asalto sufrido por un matrimonio de turistas suizos de avanzada edad en una vivienda rural de Cuevas de los Úbeda (Almería). El arrestado, un ciudadano de origen venezolano afincado en Málaga, trataba de abandonar España en un vuelo con destino a Caracas.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio, cuando las víctimas se encontraban en una casa de campo situada en un paraje rural de difícil acceso. Según la investigación, el asaltante llegó hasta la finca en un vehículo de alquiler, amenazó al matrimonio con un arma corta simulada y golpeó al hombre en la cabeza antes de exigirle la entrega de sus efectos personales.

La agresión se produjo con especial violencia. El sospechoso habría golpeado al anciano con una botella de cristal y habría continuado la paliza con patadas, puñetazos y golpes con distintos objetos incluso cuando la víctima ya se encontraba tendida en el suelo y sin posibilidad de defenderse. La mujer también fue agredida al intentar proteger a su marido y pedir auxilio. El agresor destrozó los teléfonos móviles de las víctimas para impedir que solicitaran ayuda, por lo que la mujer tuvo que resguardar a su esposo y salir a pie para pedir asistencia.

Como consecuencia de la paliza, el hombre sufrió una fractura abierta con desplazamiento del húmero izquierdo, heridas en la cabeza, un importante hematoma y múltiples contusiones. La gravedad de su estado obligó a trasladarlo posteriormente a Suiza en un avión medicalizado. Su esposa también precisó atención médica por una herida en la cabeza que requirió varios puntos de sutura, además de diversas contusiones.

Durante el asalto, el autor se apoderó de un reloj Rolex, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, teléfonos móviles, joyas y las llaves del alojamiento. Antes de abandonar la vivienda, registró distintas dependencias y mantuvo la intimidación sobre las víctimas para exigirles más objetos de valor. La investigación permitió determinar que el presunto agresor había pasado los días anteriores en una finca próxima a la ocupada por el matrimonio y que, durante ese periodo, se había interesado expresamente por el reloj de alta gama que portaba el turista.

Las gestiones policiales revelaron después que el sospechoso pretendía abandonar de forma inminente el país acompañado de su pareja y de sus hijos menores. El intercambio de información entre unidades de Policía Judicial de Almería, Málaga y el aeropuerto de Madrid-Barajas permitió localizarlo el 10 de junio en la terminal aeroportuaria, cuando se disponía a embarcar rumbo a Caracas. Durante el registro de sus pertenencias, los agentes recuperaron el Rolex sustraído a la víctima. También intervinieron otros tres relojes de alta gama, dos teléfonos móviles y varias joyas de oro cuya titularidad y posible procedencia ilícita están siendo investigadas.

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La operación se ha saldado además con la detención de la pareja del principal investigado por su posible participación en los hechos, al considerar los investigadores que habría podido prestarle apoyo y facilitar su movilidad y posterior huida, aunque no se le atribuye la autoría material de la agresión. El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos, ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones.