Dani Fernández y Siloé, protagonistas de las Fiestas Patronales de Tres Cantos este fin de semana

Dani Fernández y Siloé serán los protagonistas musicales de las Fiestas Patronales de San Juan este fin de semana en Tres Cantos, cuya programación también incluye música, ocio, cultura y actividades familiares, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Tras el arranque de oficial de las celebraciones en el Recinto Ferial, con el pregón y show de la Orquesta Panorama, la programación se iniciará este viernes con el XI Festival Circalle 3C, a través del espectáculo Impakto, de la compañía Les Frutites Tropicales y Circo Diverso, en la Plaza de Antonio Gala, a partir de las 20:30 horas. Ya por la noche, a partir de las 22:00 horas, la Orquesta Maxims hará bailar a toda la ciudad, en el escenario de Orquestas. Será la antesala del concierto del artista Dani Fernández, en el escenario Principal, a partir de las 23:00 horas. El ambiente festivo proseguirá, hasta altas horas de la madrugada, con las sesiones de los DJ Sofía Cristo y Sergio Blasco en el escenario DJ.

El sábado llegará otra jornada con propuestas para toda la familia desde la franja matinal. Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo de títeres La bicicleta de Leonora, en el Sector Embarcaciones. Por la tarde, a partir de las 20:00 horas, los vecinos tendrán una nueva cita con el Festival Circalle 3C y el espectáculo Inkógnito, esta vez en la Plaza de la Familia. La tradicional Paella Popular volverá a reunir a centenares de vecinos, también en la Plaza de la Familia, para reponer fuerzas antes de dar paso a la actuación de la Orquesta Diamante, a las 22:00 horas, y al concierto de Siloé en el escenario Principal. La noche continuará en clave DJ, con las sesiones de Rubén Lone y DJ Maggie, a partir de las 2:00 de la madrugada.

Fiestas patronales de Tres Cantos. / AYUNTAMIENTO

Fuegos artificiales y atracciones

Ya el domingo, las fiestas mantendrán su ritmo de celebración, con nuevas actividades familiares, entre ellas, el espectáculo de títeres En un lugar de la granja, a partir de las 12:00 horas del mediodía en el Sector Descubridores, y la propuesta circense Coffe Lovers, dentro del Festival Circalle 3C, en Embarcaciones. A partir de las 22:00 horas, ya en el recinto ferial, la Orquesta Atlántida pondrá la banda sonora al espectáculo piromusical Vulcanum, que iluminará el entorno del Lago del Parque Central y reunirá a miles de tricantinos y visitantes para disfrutar de una de las imágenes más mágicas de estos días.

Además de estas actividades, el recinto ferial permanecerá como gran punto de encuentro de vecinos y visitantes, con atracciones, casetas, zonas de restauración y una intensa programación musical y de animación durante todo el fin de semana, con un intensivo refuerzo de todos los dispositivos de seguridad. Asimismo, estas Fiestas Patronales refuerzan su carácter inclusivo, a través de diversas medidas destinadas a facilitar la participación de todas las personas. Entre ellas, destacan los horarios de feria con entorno sensorial amable para personas con discapacidad sensorial, las salas adaptadas con cambiador y espacio de lactancia o los espacios reservados para personas con movilidad reducida.

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"Un gran fin de semana en el que Tres Cantos volverá a celebrar el 35 aniversario de su historia y se convertirá, de nuevo, en uno de los grandes referentes festivos de toda la Comunidad de Madrid", ha destacado el Consistorio.