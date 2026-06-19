Confirmado por la Comunidad de Madrid: la iglesia fortaleza que sobrevivió a la Guerra Civil podría ser declarada Bien de Interés Cultural

El pasado martes 16 de junio el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba el inicio del procedimiento por el cual se declararía a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Estrella, en Navalagamella, Bien de Interés Cultural (BIC) en la Categoría de Monumento.

Así, buscando proteger el edificio por su valor histórico, artístico, arquitectónico y cultural, la Comunidad de Madrid proponía otorgar a este monumento la máxima figura de protección histórico y cultural en España, pero... ¿Qué es lo que hace a esta iglesia tan especial? ¿Tal vez la leyenda del ermitaño que habitaba entre sus muros? ¿O la peligrosa inclinación de su torre?

De habitáculo para un ermitaño a iglesia fortificada

Cuenta la leyenda que, durante la Edad Media, en las tierras en las que hoy se sitúa este templo, vivía un curioso ermitaño que por su carisma era muy querido entre los habitantes. De hecho, se dice que eran muchos los pastores que acudían frecuentemente a contarle sus problemas en busca de consejo.

Así, de acuerdo a la tradición popular, la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella no siempre fue el templo fortificado que conocemos hoy, sino que su origen sería un pequeño habitáculo que dichos pastores construyeron para el ermitaño en señal de agradecimiento por sus advertencias.

Vista aérea de Navalagamella / Ayuntamiento de Navalagamella

Por otro lado, si nos mantenemos fieles a los datos históricos, la iglesia, cuyo exterior podría describirse como "una fortaleza" habría comenzado a construirse en el siglo XV, siendo posteriormente ampliada en 1541. Y es que, debido a la intensa actividad de las canteras de piedra de granito del municipio, la población aumentó drásticamente hasta alcanzar las 9.000 personas, obligando a ampliar la iglesia significativamente.

Las cicatrices dejadas por la Guerra Civil

Ya en el siglo XX, el municipio tuvo que hacer frente a los intensos combates en el contexto de una Guerra Civil. Durante la batalla de Brunete en 1937, la iglesia sufrió múltiples daños perdiendo gran parte de su patrimonio entre los que destacan su tejado y el chapitel original de la torre del campanario.

Restos de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella tras la batalla de Brunete en 1937 / Consejería de Cultura Madrid

Aunque en 1943 la Dirección General de Regiones Devastadas quiso reconstruir su chapitel, un fallo estructural provocó que la aguja de la torre se inclinara peligrosamente, obligando a una compleja intervención de ingeniería moderna en el año 2015 para desmontarlo, estabilizarlo y asegurar el templo.