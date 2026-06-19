NEGOCIOS
La Comunidad de Madrid viaja a Japón para atraer inversión y reforzar sus relaciones económicas
La consejera Rocío Albert mantendrá encuentros con instituciones, empresas y startups durante una estancia oficial de cinco días en el país asiático
Javier Martínez Candela
La Comunidad de Madrid viajará la próxima semana a Japón con el objetivo de intensificar las relaciones económicas y comerciales, atraer inversión y nuevos proyectos a la región y reforzar su posición como referente económico internacional. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, iniciará este lunes una estancia oficial de cinco días en el país asiático, acompañada por el director de Invest in Madrid, Luis Socías.
Durante el viaje, Albert mantendrá encuentros con instituciones, empresarios, representantes de compañías internacionales y startups para visibilizar la apuesta del Gobierno regional por la atracción de inversión japonesa y por sectores industriales de alto valor añadido. Entre los actos previstos figuran reuniones con representantes de empresas japonesas punteras como Canon, Mitsubishi, Ebara o NTT, entre otras, así como con compañías españolas destacadas por su internacionalización, como Gestamp.
La titular de Economía, Hacienda y Empleo también se reunirá con el embajador de España en Japón, representantes de la Cámara de Comercio e Industria y el gobernador de Aichi. Este encuentro dará continuidad al acuerdo de colaboración suscrito en julio de 2024 por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con esta prefectura japonesa, firmado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña.
Japón es el primer inversor asiático en España y también en la Comunidad de Madrid. Según los datos del Ejecutivo autonómico, la región ha captado más del 74% del capital nipón llegado a España desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, lo que supone más de 2.860 millones de euros. Además, de los 14.732 millones de euros de stock de inversión japonesa en España en 2024, Madrid concentra el 72,4%, con 10.668 millones. En materia de empleo, la Comunidad reúne casi uno de cada cuatro puestos de trabajo generados por compañías niponas en España, el 24,6%, con 13.616 empleos.
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