La Comunidad de Madrid cifra en 18'6 millones el impacto de los 30 días de huelga médica contra el Estatuto Marco

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 18'6 millones de euros el impacto en la región de la huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado desde el Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García. Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Sanidad, que destacan que en las 30 jornadas de huelga médica desde diciembre se habrían perdido en Madrid 242.627 consultas, 11.833 cirugías y 27.367 pruebas.

En declaraciones a los medios en el centro de salud en construcción en Fuencarral, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reivindicado que el Gobierno de Ayuso fue el primero en situarse "al lado de los médicos" para reclamar un Estatuto Marco propio y un espacio de diálogo para estos profesionales, asegurando además la no confrontación con el resto de categorías, "a las que también" van "a defender". En este sentido, ha recordado además que en febrero se creó un grupo de trabajo en este sentido, "antes de que cualquier grupo que tiene su derecho a manifestarse dijera nada". "Trabajamos con los médicos y no contra los médicos, precisamente para ver cómo podemos cambiar el modelo organizativo en el que se incluye la no obligatoriedad de guardia", ha recordado.

Respecto a las mejoras laborales reivindicadas por el colectivo, la consejera también ha recordado que en los presupuestos de este año se ha reservado una partida de 35 millones de euros plurianuales "expresamente" para aumentar el pago de la hora extraordinaria de guardia, que va a tener efecto el 1 de julio. "No es suficiente, pero va a ser una subida plurianual, porque nosotros sí que creemos y estamos trabajando para mejorar las condiciones del mayor tesoro y el pilar de nuestro sistema, que son los médicos", ha apuntado.

Tras la concentración de médicos y facultativos este jueves ante la sede de la Consejería de Sanidad en la calle Aduana, la máxima responsable en materia sanitaria en la región ha reivindicado así "los hechos" que muestran que el Gobierno regional trabaja para dar una solución a este conflicto laboral. "Yo respeto la libertad de expresión, pero nosotros tenemos hechos y la gente que quiera manifestarse y que quiera decir algo que va en contra de la verdad y de lo que estamos haciendo, pues ellos expondrán a que se les juzgue por sus palabras. Es la realidad y son hechos y lo que quiera la gente hablar será dueña de sus palabras", ha remarcado.

En la misma línea, ha subrayado que, además de a los médicos, el Ejecutivo autonómico también defiende a los pacientes, que se han visto afectados por las cinco semanas de huelga indefinida intermitente por el "disparate" de un Estatuto Marco "lesivo y regresivo" que "lo único que ha conseguido es que estemos en la peor huelga indefinida de la historia". Así, ha llamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a reflexionar sobre un conflicto laboral que "está condicionando que haya retrasos diagnósticos y que puedan perderse vidas". Al hilo, ha recordado que en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) las Comunidades Autónomas, "independientemente del color político", le tendieron la mano para que recapacitara y les ayudara a parar "este disparate que lo único que va a hacer es perjudicar a los profesionales, a los pacientes y a la población".

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Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".