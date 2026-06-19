Cinesa, tras la reestructuración de precios en su cine Nassica de Getafe: "Lo consideramos una evolución"

Cinesa ha puesto en marcha una reestructuración de precios en varios de sus complejos en España con un sistema que establece tarifas diferentes en función de la ubicación de los asientos. La iniciativa, que se encuentra en fase de prueba, se aplica actualmente en las salas de Nassica (Madrid), Parque Principado (Asturias) y Salera (Castellón).

El nuevo modelo divide las salas en distintas categorías. Las localidades de la zona Classic, situadas en las primeras filas y los laterales, tienen un precio de entre 8,40 y 10,90 euros. Las zonas consideradas más demandadas se encuadran en las categorías Classic Plus y Classic Premium, con tarifas que oscilan entre los 10,40 y 13,90 euros, respectivamente. Las butacas VIP mantienen un precio superior, que en algunas salas alcanza los 14,90 euros.

En otras proyecciones los precios descienden hasta los 6,50 y 6,90 euros en las categorías LUXE y LUXE Premium respectivamente. "Nuestro compromiso es escuchar a nuestros clientes y ofrecerles una experiencia flexible y transparente. En línea con esta visión, hemos incorporado más opciones de ubicación para que cada cliente pueda elegir la que mejor se adapte a sus preferencias, permitiendo que algunas zonas tengan precios más económicos que los disponibles hasta ahora", señala la compañía a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Escala de precios en una de las salas de Cinesa Getafe. / CINESA

Oferta de precios

Así mismo, consideran que se trata de "una evolución que conecta la experiencia de ir al cine con modelos de elección ya habituales en otros espacios de la cultura y el ocio como los teatros, conciertos y eventos deportivos" e insisten en que la iniciativa "no supone una subida de precios para los clientes. Se incorporan opciones más económicas para que puedan elegir en base a su presupuesto", suman.

La compañía defiende que esta fórmula busca ofrecer una mayor variedad de opciones al espectador y adaptar el coste de la entrada al valor percibido de cada ubicación, una práctica habitual en teatros, conciertos y eventos deportivos. Según Cinesa, el sistema también permitirá acceder a precios más bajos a quienes opten por asientos menos solicitados: "En cualquier caso, independientemente de la ubicación elegida, garantizamos que la experiencia sigue siendo positiva y permite disfrutar plenamente de la película", zanjan.

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La medida ha generado reacciones dispares entre los usuarios. Mientras algunos consideran que supone un encarecimiento de las localidades más atractivas y la comparan con otros sistemas de tarificación, hay quienes valoran la posibilidad de acceder a entradas más económicas en zonas con menor demanda. Por el momento, Cinesa no ha precisado si el nuevo esquema se extenderá al conjunto de sus cines en España.