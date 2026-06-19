Dos de cada cinco hogares en Madrid paga en alquiler más del 30% de sus ingresos mensuales

Madrid condensa buena parte de las tensiones que atraviesan el mercado de la vivienda en España. Es uno de los grandes epicentros del problema de acceso, porque los precios se han alejado de la renta de los hogares, la compra exige un esfuerzo cada vez más difícil de asumir y el alquiler se ha convertido en una vía de emancipación cada vez más estrecha, principalmente entre los jóvenes.

El Informe Anual 2025 del Banco de España sitúa a la capital entre las grandes ciudades donde la vivienda absorbe una parte más elevada de los ingresos familiares. La presión se nota tanto en quienes quieren comprar como en quienes viven de alquiler, pero es en este último mercado donde el problema aparece con más claridad. El 41,3% de los hogares que viven de alquiler en la ciudad de Madrid destina ya más del 30% de su renta neta al arrendamiento, el umbral que el organismo utiliza para medir el sobreesfuerzo y que lo identifica como una señal de vulnerabilidad. No es una frontera legal, sino una vara habitual en los análisis de vivienda. Por encima de ese nivel, el pago del arrendamiento empieza a absorber una parte excesiva del presupuesto familiar y deja menos margen para otros gastos básicos, ahorro o imprevistos.

Se suma a otros indicadores que dibujan una dificultad estructural de acceso a la vivienda: el alquiler medio consume el 31,6% de la renta neta de los hogares, emanciparse de alquiler exigiría a dos jóvenes dedicar alrededor de la mitad de sus ingresos y comprar una vivienda en la capital requeriría 13,8 años de renta para los jóvenes no emancipados.

La emancipación juvenil, atrapada por los precios

La situación es especialmente restrictiva para los jóvenes. Según el Banco de España, los jóvenes no emancipados que quisieran alquilar en la ciudad de Madrid tendrían que dedicar el 50,2% de su renta neta al pago de la vivienda si formasen un hogar de dos personas con ingresos similares. Si se mueve dentro del área urbana, el esfuerzo baja al 45,7%, pero sigue muy por encima del umbral del 30%.

La alternativa de la compra tampoco ofrece una alternativa sencilla. Para esos jóvenes no emancipados con ingresos, adquirir una vivienda en Madrid exigiría el equivalente a 13,8 años de renta neta del hogar, frente a los 8,3 años de media en España. Incluso si se amplía la búsqueda al conjunto del área urbana, el esfuerzo seguiría en 11,8 años de renta.

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El Banco de España vincula estos problemas de acceso con la falta de capacidad de la oferta para responder al aumento de la demanda. Madrid es la provincia con menor margen de viviendas ya construidas para ampliar el uso residencial: apenas el 9,9% del parque, frente al 27,1% de media nacional. El resultado es un mercado tensionado por ambos lados: hogares con rentas insuficientes para asumir los precios actuales y una oferta residencial con poca capacidad inmediata para absorber la demanda.