Cerveza artesanal, cine bajo las estrellas o el próximo partido de la selección: estos son los cinco planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid

Con un pronóstico de temperaturas cercanas a los 40º grados, Madrid se prepara para la llegada de su primera ola de calor y ya incluye en su agenda planes refrescantes como la Feria de Cerveza Artesana de Fuenlabrada, o planes nocturnos como el festival 'Platinos Clásicos' que convertirá la Plaza Mayor en un macrocine de verano.

También para los más valientes la capital ofrece la posibilidad de disfrutar de los conciertos del Día Europeo de la Música, o el Día Mundial de la Tapa en Lavapiés, y, en la tarde del domingo, seguir el partido de la selección contra Arabia Saudí desde la Plaza de Colón y otros puntos de la ciudad.

Feria de Cerveza Artesana de Fuenlabrada

Organizada por 'Beer on the Street' en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la primera Feria de la Cerveza Artesana llegará al municipio los próximos 19, 20 y 21 de junio. La cita, que reunirá a productores de cerveza artesana y gastronomía gourmet, contará con actividades para todos los públicos en tres jornadas "dedicadas al sabor y la cultura cervecera".

Feria de Cerveza Artesana de Fuenlabrada / Ayuntamiento de Fuenlabrada

Con más de 50 cervezas artesanas para degustar y disfrutar, la feria de entrada libre y gratuita que se dará cita en el Recinto Ferial de Fuenlabrada promete un ambiente familiar, y música en directo durante los tres días de festival a partir de las 21:30 horas de la noche.

🔗 La entrada será libre y gratuita durante los tres días de festival 📍 Recinto Ferial de Fuenlabrada 🗓️ Del 19 al 21 de junio: viernes de 18:00 a 00:00, sábado de 12:30 a 00:00, y domingo de 12:30 a 23:00 horas.

'Platinos Clásicos' en la Plaza Mayor

Transformada en un gran macrocine de verano, la Plaza Mayor acogerá los días 19 y 20 de junio el primer festival de cine clásico y restaurado de la cultura iberoamericana: Platino Clásicos. Gracias a esta iniciativa, los madrileños podrán disfrutar de forma gratuita de la proyección de dos películas icónicas en la industria cinematográfica española.

Estas proyecciones funcionan como un adelanto del festival 'Platino Clásicos' cuyo estreno oficial tendrá lugar en 2027 / Platino Clásicos

La primera de ellas, "El Verdugo" de Luis García Berlanga (1963), que será proyectada la noche del 19 de junio a las 21:00 horas. También la noche del 20 de junio a las 21:00 horas, se proyectará el filme "Cría Cuervos" de Carlos Saura (1976), aunque esta película, por la dureza de su narración no está recomendada para menores de 18 años.

🔗 La entrada será libre y gratuita a partir de las 21:00 horas 📍 Plaza Mayor, Madrid 🗓️ El 19 y 20 de junio a las 21:00 horas

Festival del Día Europeo de la Música 2026

La Plaza Matadero acogerá ocho conciertos y dos sesiones matinales de música para familias en la Plaza de Columnas de la Central de Diseño. Con una amplia programación, que tendrá lugar del 19 al 21 de junio, esta cita ya se ha convertido en uno de los clásicos musicales del Matadero de Madrid de conmemoración a la música desde su primera edición en 2009.

Cartel de la nueva edición de DEMM26 en Matadero en Madrid / Centro Danza Matadero

La propuesta traza una panorámica completa entre los diferentes artistas de la música actual española. Entre los espectáculos en directo que ofrece esta edición de DEMM26, se podrán contemplar los siguientes nombres y bandas: Pablopablo, María ArnalDepresión SonoraAlizzÁngeles ToledanoRita Payés y Lucía FumeroGazzi y Akazie.

🔗 Las entradas a cinco euros por persona pueden consultarse junto a la programación completa en la página web oficial del festival 📍 Plaza de Legazpi, Plaza de Matadero, 8, 28045 🗓️ Del 19 al 21 de junio a las 12:00 horas

Día Mundial de la Tapa en Lavapiés

Desde el pasado 16 de junio, el madrileño barrio de Lavapiés acoge la nueva edición del Día Mundial de la Tapa. Con más de 20 bares y restaurantes de la zona participantes, esta celebración es una de las más esperadas del año. En esta ocasión el reto consiste en crear una versión propia de una croqueta, que podrá degustarse por un precio de 1,50 euros. Así, quienes deseen disfrutar de este castizo manjar, podrán probar versiones de esta tapa en formato vegano, exótico o de lo más tradicional.

Croqueta del Día Mundial de la Tapa en Lavapiés / Turismo Madrid

Partido de España vs. Arabia Saudí

La Real Federación Española de Fútbol ha convertido la Plaza de Colón en el gran punto de encuentro para los seguidores de la Selección Española de Fútbol, que tras el debut del pasado martes se volverán a dar cita este mismo domingo a las 18:00 para seguir el partido contra la selección de Arabia Saudí.

Este será el segundo partido de la selección en el Mundial 2026 / EFE

Además de esta iniciativa al aire libre, para quienes deseen huir del calor, la empresa Cines Yelmo también anunciaba la proyección de los partidos en sus salas por un precio desde 8,30 euros por persona (entrada y menú). Y, si se desea tomar una cerveza fresquita o un pincho, son muchos los bares de la capital que ya se preparan para recibir a los más futboleros.