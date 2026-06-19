La ola de calor azota Madrid este fin de semana: alerta naranja el domingo y posibles tormentas por las tardes según la Aemet

En una mezcla de los diferentes fenómenos que se han visto durante los últimos días, los madrileños tendrán que enfrentarse a un fin de semana con avisos amarillos por calor, que se elevan a naranja este domingo. Pero no son la única razón para armarse con el paraguas, pues la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también tiene previsto posibles tormentas durante ambas tardes.

Vuelven las alertas por calor

La Comunidad inaugura este fin de semana con un sábado particularmente caluroso, pues se alcanzarán los 37ºC en zonas bajas. De esta forma, la Aemet activa las alertas en el sur, Vegas, oeste, zona metropolitana y Henares. Sin embargo, algunos municipios superan este umbral, como es el caso de Getafe (38ºC) y de Alcalá de Henares y Aranjuez, ambos con 39ºC.

Este domingo la alerta sube al nivel naranja en las zonas sur, vegas y oeste por un sol que azotará particularmente entre las 13:00 y 20:00 horas. Además, el aviso amarillo se extenderá a los madrileños de la Sierra, en tanto se pueden alcanzar los 39ºC en zonas llanas y los 36ºC en la montaña.

Captura de pantalla del mapa con los avisos previstos por la Aemet para este domingo / Epe

En concreto, los madrileños en Alcalá de Henares y Aranjuez buscarán los abanicos por temperaturas máximas de 41ºC en esta jornada dominguera, mientras que los ciudadanos de Navalcarnero y Getafe encenderán el aire acondicionado por un calor de hasta 40ºC. Aquellos en Madrid capital no se quedan muy atrás, con máximas de 39ºC.

En este sentido, los termómetros se mantienen en ligero ascenso al mismo tiempo que las mínimas se mantienen con pocos cambios alrededor de los 20ºC en ambas jornadas durante la madrugada, e incluso a primeras horas de la mañana.

Paraguas multiusos

Los cielos de este sábado serán poco nubosos, con intervalos de nubes altas y de evolución por la tarde, por lo que la probabilidad de lluvias supera el 60% a partir de las 14:00 horas. Aun así, no se descarta que lleguen acompañadas de tormenta ocasional, más posibles en la Sierra, especialmente en el extremo oeste, donde podrían ser localmente fuertes y con granizo.

De igual forma, la Aemet tiene previsto que puedan caer chubascos durante la tarde de este domingo, aunque de momento se mantiene en el 45% de posibilidad. Estas dos jornadas también comparten la formación calima.

En cuanto al viento, este sábado será flojo de componente este con intervalos moderados por la tarde y rachas muy fuertes en áreas de tormentas a una velocidad máxima de 30km/h. Por su parte, el domingo soplará de componente este girando a sureste y sur durante horas central, con algún intervalo moderado en los páramos del sureste, a partir de la tarde.

Los madrileños deberán prepararse para un fin de semana caluroso y lluvioso / JORDI COTRINA / EPC

No habrá tregua la próxima semana

La Aemet ha explicado que el próximo lunes 22 de junio continuarán los ligeros ascensos en los termómetros, pero lo más probable es que a partir del miércoles 24 las temperaturas desciendan de forma muy leve, ya que se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana.

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En definitiva, las noches serán muy cálidas, pero la institución ha reconocido que factores como la entrada de calima, la nubosidad media y alta, las posibles tormentas vespertinas y la posición de una dana al oeste de la Península ibérica a partir de este domingo son factores que generan incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno.