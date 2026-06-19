Aviso para los madrileños que se desplacen al aeropuerto: este sábado 20 de junio la C-1 reajusta su servicio

A fecha de junio 2026, la situación de la línea C-1 continúa condicionada por las obras de gran envergadura de Adif. Así, el recorrido de los trenes de esta línea sigue limitada entre Chamartín y el Aeropuerto T-4, sin llegar hasta Atocha y Príncipe Pío como sí lo hacía antes del inicio de la reconfiguración y ampliación de las vías de Chamartín-Clara Campoamor.

Además, de cara al próximo fin de semana, Cercanías Madrid notificaba a través de sus canales oficiales que estas obras de mejora de la infraestructura provocarían un reajuste del servicio de trenes durante la jornada del sábado 20 de junio, entre las 9:30 y las 14:00 horas de la mañana.

Así, la empresa ferroviaria recomendaba a los viajeros cuyo destino sea el Aeropuerto de Barajas el consultar los horarios antes de viajar para evitar retrasos o imprevistos desafortunados. Aún se desconoce como podría afectar exactamente este reajuste al servicio o si podría ampliarse de cara al domingo.

Otros cortes en Cercanías por obras en Sol

La red de Cercanías Madrid también registrará varias incidencias con motivo de las obras realizadas en la estación de Sol. Las principales afectadas serán la C-3, la C-4 y la C-5, con cortes nocturnos entre Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro. Así, la estación de Sol, por la que pasan las líneas C-3, C-4a y C-4b, permanecerá cerrada el sábado y el domingo por trabajos de mejora en el túnel. Como consecuencia, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha.

Corte Túnel Atocha - Sol - Nuevos Ministerios / Grupo Renfe

Además, los trenes de la C-3 no circularán entre Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro desde las 23.00 horas y hasta la finalización del servicio. La estación de Pinto permanecerá cerrada en horario nocturno, por lo que los últimos trenes del día no podrán parar ni circular por ella.

En la C-4, los trenes procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes terminarán en Nuevos Ministerios, mientras que los procedentes de Parla finalizarán en Atocha. Por su parte, los trenes de la línea C-5, que conecta Móstoles-El Soto con Humanes, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha por las obras que Adif ejecuta para ampliar la capacidad de esta estación.