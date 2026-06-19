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MÚSICA EN MADRID

Maria Arnal, Alizzz, Rita Payés y Depresión Sonora protagonizan el gran fin de semana musical de Matadero

DEMM26 celebra el Día Europeo de la Música con conciertos nocturnos y dos sesiones matinales para familias del 19 al 21 de junio

Cartel del DEMM26, el festival con el que conmemora el Día Europeo de la Música en Matadero.

Cartel del DEMM26, el festival con el que conmemora el Día Europeo de la Música en Matadero. / .

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Javier Niño González

Madrid

Madrid vuelve a ponerle banda sonora al inicio del verano. Durante tres días, Matadero Madrid se convierte en el centro de la música en directo con una programación que cruza pop, flamenco contemporáneo, jazz, electrónica y propuestas familiares. Del 19 al 21 de junio, DEMM26 Día Europeo de la Música ocupará la Plaza Matadero con conciertos y la Central de Diseño con sesiones matinales.

La programación principal reúne ocho conciertos entre el viernes y el sábado. El cartel incluye a Maria Arnal, Ángeles Toledano, Rita Payés y Lucía Fumero, Gazzi, pablopablo, Alizzz, Depresión Sonora y Akazie.

Tres días entre grandes nombres y conciertos familiares

El viernes 19 concentra una primera noche con Maria Arnal, que presenta su primer disco como solista, AMA; Ángeles Toledano, vinculada al flamenco contemporáneo; Rita Payés y Lucía Fumero, con una mezcla de jazz y folk; y el DJ set de Gazzi.

El sábado 20 continúa con pablopablo, Alizzz, Depresión Sonora y Akazie. La programación nocturna se celebra en Plaza Matadero, de 20:00 a 1:15 horas, tanto el viernes como el sábado.

El público familiar también tiene su espacio. La Fantástica Banda actúa el sábado 20 y Le Parody lo hace el domingo 21, ambas a las 12:00 horas en la Plaza de Columnas de la Central de Diseño.

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El festival funciona como una panorámica de la música actual española, con artistas que se mueven entre la canción de autor, el pop contemporáneo, el flamenco, el jazz y la electrónica. El fin de semana queda planteado como una celebración abierta, capaz de ir del concierto matinal para familias a la cita nocturna con algunos de los nombres más destacados de la escena musical.

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