Zadie Smith, Édouard Louis y Rodrigo Cuevas ponen Madrid a pensar con el cuerpo: el Festival de las Ideas desvela su edición más carnal

El cuerpo ha dejado de ser una evidencia para convertirse en una pregunta. Lo miran la ciencia la literatura y la tecnología. Lo atraviesan la precariedad, el deseo y la identidad. Sobre ese territorio común, se articulará la tercera edición del Festival de las Ideas, que volverá a Madrid del 17 al 20 de septiembre con una programación gratuita y abierta a la ciudadanía. Organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, el encuentro se consolida como una de las grandes citas del pensamiento en la ciudad. Bajo el lema Cuerpos, reunirá a filósofos, escritores, artistas, científicos, periodistas y creadores escénicos para abordar una cuestión que atraviesa buena parte de los debates contemporáneos: cómo habitamos el cuerpo, cómo lo representamos, cómo lo cuidamos y cómo se convierte, también, en campo de conflicto.

Entre los nombres internacionales más destacados figuran Paul B. Preciado, Zadie Smith, Édouard Louis, Sami Timimi, Kathy Willis y Florence Aubenas. A ellos se sumarán voces españolas como Nazareth Castellanos, Pablo d’Ors, Chantal Maillard, Rodrigo Cuevas, Joaquín de Luz y Carolina Meloni, en una programación que cruza pensamiento crítico, literatura, arquitectura, ciencia, periodismo, música, danza y artes escénicas. El festival contará este año con tres sedes principales. La primera será de nuevo el Escenario Allianz, en la Plaza de España, concebido como una gran ágora contemporánea. Allí se celebrarán conferencias, conversaciones, conciertos y encuentros abiertos, entre ellos un diálogo entre Zadie Smith y Édouard Louis sobre las huellas que dejan la clase social, el origen y la identidad en la literatura. También está prevista la intervención de Paul B. Preciado, que llevará al centro del debate la idea del cuerpo como territorio político y como frontera todavía por disputar.

Camila Sosa y Fernando Broncano con Ana Requena. / CEDIDA

La Plaza de España acogerá además una conversación con Rodrigo Cuevas organizada junto a Radio 3, planteada como una celebración de la cultura popular, la libertad creativa y las nuevas formas de expresión artística. En esa misma línea de cruce entre disciplinas, Luz Arcas, Niño de Elche, Rocío Molina y Cristina Consuegra participarán en una propuesta sobre el momento en que el arte deja de representar el cuerpo para convertirse en experiencia física, presencia radical y forma de conocimiento. El Círculo de Bellas Artes será el espacio destinado a los encuentros de mayor pausa reflexiva. Allí se hablará del cuerpo en la arquitectura con Eduardo Souto de Moura y Juan Miguel Hernández León, de los restos humanos en los museos y de los cuerpos atravesados por la política, con la participación de figuras como Susan Stokes y Marzio G. Mian. La periodista francesa Florence Aubenas aportará una mirada especialmente incisiva sobre el cuerpo precario: el de los trabajadores desgastados por condiciones laborales que rara vez se ven, pero que dejan marca.

También en el Círculo se instalará el Espacio Allianz Salud y Bienestar, centrado en los vínculos entre mente, cuerpo y sociedad. Por allí pasarán Chantal Maillard y Carolina Alba para hablar de la herida; Joaquín de Luz y Mónica Egido para explorar la relación entre danza y cerebro; y Juan Evaristo Valls y Carolina Meloni para pensar el placer como una forma de revolución íntima y política. La programación se completará con talleres de danza butoh, neurociencia, enfermedad y cuidados. La gran novedad de esta edición será la incorporación de CaixaForum Madrid como tercera sede principal. Su programación reforzará la dimensión colectiva del pensamiento con conversaciones como la de Thomas Fuchs y Ramón Nogueras, centrada en las tensiones entre la visión mecanicista del cuerpo y una comprensión más amplia de la experiencia vivida. También habrá propuestas participativas sobre astronomía, soledad, amuletos y creatividad. Durante el fin de semana, además, las exposiciones Soy Asurbanipal y Somos naturaleza podrán visitarse gratuitamente.

Mapa de conversaciones

El festival se extenderá por otros espacios de la ciudad, entre ellos la Fundación Ortega-Marañón, la Fundación Ramón Areces, Casa del Libro, el Ateneo de Madrid, la Casa Museo Lope de Vega y el espacio CaixaBank All in One de la Plaza de Colón. Esa voluntad expansiva responde a una de las señas de identidad del proyecto: convertir Madrid en un mapa de conversaciones, donde la filosofía no aparezca como una disciplina solemne y aislada, sino como una práctica compartida y accesible. Uno de los ejes más relevantes será la salud mental, abordada en colaboración con el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. El festival quiere alejarse de una lectura exclusivamente clínica del malestar para atender también a sus raíces sociales, culturales y políticas. En ese marco, el psiquiatra Sami Timimi conversará con Belén González sobre la medicalización del sufrimiento, y varias actividades incorporarán la mirada de personas con experiencia directa en problemas de salud mental.

Javier Cercas, en el Festival de las Ideas. / CEDIDA

La programación familiar tendrá un peso destacado, con talleres diseñados para acercar a niños y niñas a preguntas sobre movimiento, escala, anatomía y creatividad. Chiquitectos coordinará varias propuestas, mientras que el programa Allianz en familia abrirá conversaciones sobre crianza, cuidados y refugio afectivo, con la participación de la periodista Diana Oliver y el escritor Fidel Moreno.

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El Festival de las Ideas no renuncia tampoco a su pulso escénico. Habrá música, teatro y danza, desde La jácara de los cuerpos imposibles, de Alberto Velasco, hasta propuestas musicales como la de Delameseta o la intervención del Coro arteSonado. Los speakers’ corners regresarán a distintos puntos de Madrid para que cualquier ciudadano pueda tomar la palabra, con especial atención a la soledad no deseada en las personas mayores y a nuestra relación con la tecnología. Con apoyo público y privado, esta tercera edición confirma la consolidación de una cita que aspira a algo más que programar nombres propios. Su objetivo es poner en circulación ideas en un momento en que pensar juntos parece casi una forma de resistencia. En septiembre, Madrid no solo hablará de cuerpos: los reunirá, los escuchará y los hará ocupar el centro de la conversación cultural.