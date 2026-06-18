Vuelve el Verano Joven: los madrileños menores de 30 años ya pueden tener el código para viajar con descuentos en buses y trenes

La llegada del verano implica calor, una búsqueda ansiosa por la sombra y crema solar, pero para los jóvenes también es época de viajes con descuentos a cuenta del Verano Joven, la iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ya recibe inscripciones para otorgar descuentos en autobuses, trenes de media distancia y servicios de alta velocidad e Interrail a los ciudadanos y residentes legales de entre 18 y 30 años.

Descuentos y más descuentos

Los jóvenes podrán reducir hasta el 90% del costo de sus billetes. Estos grandes descuentos aplicarán principalmente a servicios de autobús regular de competencia estatal y a los trenes de media distancia convencional, siempre que sean trayectos realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

A su vez, los servicios Avant, los trenes de larga distancia y alta velocidad y los pases Interrail incluidos en el programa cuentan con descuentos del 50%, con algunas especificaciones. En concreto, solo el título sencillo de Avant será rebajado. También estarán a mitad de precio los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, pero tienen un límite máximo de 30 euros por trayecto.

El ahorro medio por billete en la edición anterior fue de aproximadamente 24,5 euros en autobuses, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Transportes. Para el caso de trenes de alta velocidad, fue de unos 18 euros y de casi 10 euros en trayectos de media distancia.

¿Cómo lo consigo?

Tanto ciudadanos españoles como extranjeros con residencia legal, pueden acceder a estas ayudas siempre que hayan nacido después del 1 de enero de 1996 y antes del 31 de diciembre del 2008. Aquellos que cumplan con este requisito, deberán registrarse previamente en la página web oficial del programa Verano Joven, que el Ministerio de Transporte ya ha habilitado. El segundo paso es identificarse mediante un documento de identificación, ya sea NIE o DNI.

Después de ello, el sistema comprobará que cumple con las condiciones y recibirá un código personal e intransferible. Una vez tenga identificados los billetes que quiere comprar, este código personal es el que debe poner en el momento de pagar en las páginas web de los distintos operadores para que aplique el descuento.

Los descuentos del Verano Joven 2026 pueden ser de hasta el 90% / Epe

Otro verano de descuentos

Este año, Verano Joven contará con una dotación de 130 millones de euros con el objetivo de fomentar el uso de transporte público en la población joven y reducir la dependencia del vehículo privado, especialmente durante el periodo vacacional. Sumado a ello, el programa se abandera con impulsar una movilidad más sostenible y segura, al mismo tiempo que le da un empujón a la economía local de los destinos así como a las empresas de transporte.

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Desde su primera edición en 2023, ha permitido realizar más de 16 millones de viajes y ha beneficiado a más de cuatro millones de personas. De hecho, solo en el verano de 2025 se realizaron más de 6,87 millones de viajes en tren y autobús gracias a este programa, lo que supone un 30% más que el año anterior. Al mismo tiempo, esta edición rompió el récord de usuarios, con 1,55 millones de beneficiados.