Vox se une a PSOE y Más Madrid en el apoyo a una propuesta para mejorar la climatización de los colegios madrileños

Convertido en objeto de debate político en Madrid después de que la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, declarase "cuando hace calor, hace calor" y su compañero en el Consejo del Gobierno Mariano de Paco, responsable de Cultura, sugiriese que el calor puede ser "fuente de inspiración", la climatización de los centros escolares ha vuelto a emerger este jueves en la Asamblea de Madrid. Y lo ha hecho de manera inesperada, con el apoyo de Vox a una proposición no de ley del PSOE con un plan para climatización de los colegios.

La proposición no de ley no ha salido adelante. El PP, con mayoría absoluta en la cámara, ha votado en contra. Pero ha servido para dejar solo al partido de gobierno en un asunto que se viene enredando en las últimas semanas. Más Madrid también ha votado a favor. El apoyo de Vox a la propuesta ha llegado después de que negociaran con el PSOE una enmienda transaccional.

Entre las medidas que se contemplaban en el plan elaborado por el PSOE se incluye la mejora de la envolvente térmica de los edificios educativos así como la sustitución de sistemas térmicos obsoletos como las calderas de gasóleo, la refrigeración eficiente y protección, el recurso a la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo o propuestas de sombras y renaturalización en los patios.

"Apoyamos esta proposición por coherencia", ha indicado el portavoz adjunto de Vox, José Antonio Fúster. "La semana pasada pedimos un plan y ¿qué nos ha ofrecido el PSOE? Un plan muy decente". La formación de ultraderecha se abstuvo la semana pasada en la votación de una proposición no de ley sobre el asunto planteada por Más Madrid.

Asimismo, Fúster ha acusado a los populares de ser temerosos. "Les veo encerrados en varios miedos, como el de aprobar algo que venga de la izquierda. Se puede aprobar algo sin comprar un marco ideológico", ha insistido.

Los populares, no obstante, han rechazado el plan entre acusaciones a la oposición de sembrar "alarmismo ideológico".

El PSOE sale del hemiciclo

El entendimiento entre Vox y PSOE no ha durado mucho, no obstante. Inmediatamente después del debate sobre el plan para combatir el calor en las aulas se ha procedido a discutir una proposición no de ley de la formación de ultraderecha para que el Gobierno regional inste al de la nación a convocar elecciones generales. Momento en que los diputados socialistas han salido del salón del pleno en bloque.

"No es comprensible que aquí no podamos debatir de los viajes de la señora Ayuso y vayamos a debatir ahora sobre la convocatoria a las elecciones generales", ha señaaldo en relación con propuestas de su grupo rechazadas por la Mesa de la Asamblea. "Mi grupo va a abandonar el hemiciclo porque no vamos a ser parte del ciclo del 'que pueda hacer, que haga'", ha indicado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

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La proposición no de ley ha salido adelante, no obstante, con los votos de PP y Vox.