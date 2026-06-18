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Detenida una prostituta por apuñalar en un piso de Malasaña a un hombre que le forzó a realizar un servicio

La mujer, de nacionalidad canadiense, se defendió de un intento de agresión sexual en un domicilio de la capital

Agente de la Policía Nacional.

Agente de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

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EP

Madrid

La Policía Nacional ha detenido este jueves de madrugada a una mujer que ejercía la prostitución tras haber apuñalado en varias ocasiones a un hombre que le había intentado forzar para realizar un servicio que ella no quería en el interior de un domicilio en el barrio de Malasaña.

Los hechos se han producido en torno a las 1.15 horas de esta madrugada en un piso del número 8 de la calle Santa Bárbara, en el distrito Centro de Madrid. Hasta allí se han trasladado agentes de la Policía tras recibir un aviso sobre un hombre herido por arma blanca en el interior de la vivienda.

Se trata de un español de 49 años que presentaba heridas de arma blanca en el tórax, espalda y cara por parte de una mujer canadiense de 30 años que ejercía la prostitución y manifestó que se había visto forzada a realizar un servicio contra su voluntad, según informan fuentes policiales.

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La mujer manifestó que había actuado en defensa propia tras una discusión con el hombre, si bien finalmente la Policía Nacional ha procedido a su detención. El hombre, por su parte, ha sido trasladado al Hospital Clínico con pronóstico reservado, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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