La piscina municipal con toboganes a media hora de Madrid: una escapada barata para pasar el día en familia

A nivel Comunidad, Madrid tiene muchas piscinas municipales que ya están abiertas, pero no todas tienen las mismas actividades. Una de ellas, tiene juegos acuáticos con toboganes, bibliopiscina y praderas con sombra para descansar mientras las familias hacen un picnic a tan solo media hora en coche de la capital.

Se encuentra en Alcobendas y también se puede acceder en un trayecto de una hora en bicicleta desde la capital o 40 minutos en la línea 10 de Metro Madrid. Este municipio del norte de la Comunidad ya refresca a sus ciudadanos con la piscina del Polideportivo Municipal José Caballero, que permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre. Allí, los niños y los jóvenes se deslizan por los toboganes, al mismo tiempo que sus acompañantes pueden descansar bajo la sombra o leer en la bibliopiscina, una extensión del servicio de las bibliotecas públicas para que los libros gratuitos lleguen a las piscinas municipales durante el verano.

Precios y acceso

La piscina está abierta al público todos los días, pero los fines de semana abre una hora más temprano. Así, de lunes a viernes está disponible de 11:00 a 20:00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos comienza a operar a las 10:00 y cierra a la misma hora. Sin embargo, los toboganes se encienden en un horario diferente al de la apertura y es el mismo todos los días. Los niños podrán deslizarse por esta atracción de 13:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 19:00 horas.

Los empadronados de Alcobendas tienen precios reducidos para comprar sus entradas, que pueden adquirir en la página web, app o taquillas. Los menores de 16 años y mayores de 65 pueden comprar su entrada por 2'80 euros, mientras que a los adultos les costará 4'30 euros.

Además, aquellos con abono Deporte menores de 4 años, entran gratis y los que tengan Bono de 10 usos tienen el 20% de descuento. Quienes no estén empadronados, deberán pagar un poco más. En concreto, son 4'20 euros para las entradas de menores de 16 años y mayores de 65, mientras que los adultos tienen que pagar 6'50 euros.

Una de tantas opciones

La de Alcobendas es apenas una de las múltiples opciones que tienen los madrileños de refrescarse este verano. Pero si no quieren salir de la capital, hay hasta 25 piscinas al aire libre en Madrid, con entradas que se pueden adquirir por internet o en las taquillas de los centros deportivos. Inclusive, algunas contarán con atriles para facilitar la compra y reducir esperas.

Otro verano más, el Gobierno municipal de Madrid vuelve a implantar el sistema de aforo dinámico a través de la comprobación del código QR a la salida de las instalaciones en caso de que se vayan antes de que acabe el tramo horario de su reserva, de tal forma que se puedan ir liberando plazas para los usuarios que ansían escapar del sol con un chapuzón.

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Aún sí, si lo importante es huir del sol al máximo posible, la Comunidad también tiene otras cinco piscinas cubiertas con solárium en la misma capital. Esta alternativa se encuentra en Arganzuela, Marqués de Samaranch, Francisco Fernández Ochoa, Raúl González y Playa Victoria. Y si no, los hay que priorizan el entorno natural y apuestan por actividades de senderismo y agua refrescante gratuitas sin irse muy lejos del centro.